Festa Ferrari per i 1000 GP, Piazza della Signoria a Firenze si tinge di rosso

FIRENZE - Sale l’attesa per il Gp del Mugello, con la Formula 1 che fa tappa a Scarperia per la prima volta nella storia. Nel frattempo sabato e domenica Firenze si tinge di rosso per celebrare i 1000 Gran Premi della casa di Maranello in F1: due giorni di festa per raccontare la storia della squadra corse e della casa automobilistica diventata in tutto il mondo simbolo dell’Italian style. Un programma che prevede non solo l’esposizione delle vetture più memorabili di 70 anni di Gp, ma anche uno spettacolo di video mapping con proiezioni sulla facciata di Palazzo Vecchio, performance a terra verticali. Sabato alle ore 21 è in programma uno show in piazza della Signoria con ingresso libero fino a un massimo di 500 posti nel rispetto delle distanze Covid-19: si potrà effettuare l’accesso a partire dalle 18 da via Vacchereccia e via dei Calzaiuoli.

L’evento, riporta una nota di Palazzo Vecchio, sarà trasmesso sui canali Sky F1 Italia e Sky F1 UK e sarà visibile sulla piattaforma on line e sui social media della scuderia Ferrari. Domenica dalle 8 alle 20 è prevista l’esposizione delle auto e monoposto delle vittorie storiche: l’ingresso sarà libero ma a turni di 100 persone alla volta nel rispetto delle distanze (si potrà accedere a partire dalle 8 da piazza della Signoria, lato Fontana del Nettuno). Come prevedono le normative anti Covid sono vietati gli assembramenti ed è obbligatorio usare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza. In piazza della Signoria non ci saranno solo le vetture iconiche della Rossa, ma anche quelle della gamma Ferrari del 2020, nonché una show-car con la speciale livrea celebrativa dei 1000 Gp realizzata in esemplare unico. Le auto resteranno in mostra, aperta a tutti, la giornata di domenica 13.