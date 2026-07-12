FIA, conclusa costruttiva valutazione per la candidatura al WRC nel Rally di Roma Capitale

"La conclusione della valutazione della candidatura del Rally di Roma Capitale rappresenta un passaggio importante nel percorso volto a portare il Campionato del Mondo Rally FIA in una nuova location di assoluto prestigio nel cuore di Roma. Questo è un altro momento entusiasmante per gli appassionati e riflette la crescita vissuta dal Campionato nel 2026, con valutazioni di nuove candidature svolte negli Stati Uniti, nel Regno Unito e ora nella storica capitale italiana.

Il rally sta vivendo una fase di slancio a livello globale, sia nei mercati in crescita sia in quelli di grande tradizione, a conferma del nostro impegno nel portare il Campionato davanti a nuovi pubblici in tutto il mondo. Desidero ringraziare il nostro Club membro, l’Automobile Club d’Italia, WRC Promoter, gli organizzatori dell'evento e tutte le persone che hanno collaborato per sostenere questo percorso. Con la conclusione della fase di valutazione, la nostra attenzione si concentra ora sulla finalizzazione dei report e sulla condivisione con gli organizzatori delle indicazioni emerse".