Fia conferma, il Bahrein ospiterà i test pre-stagionali di F1 del 2025. Tre giorni di prove il 26, 27 e 28 febbraio

La Formula 1 e la Fia, l'organismo di governo del campionato, hanno annunciato che il Bahrain International Circuit ospiterà tre giorni di test pre-stagionali nel 2025, il 26, 27 e 28 febbraio. Dal 2009, il circuito ha ospitato sei diverse occasioni di test pre-stagionali; le sue condizioni meteorologiche costanti, il mix di curve ad alta e bassa velocità e i due lunghi rettilinei hanno consentito ai team di F1 di raccogliere il massimo dei dati per la stagione imminente. Presente nel calendario dal 2004, il Bahrein è stato il primo luogo del Medio Oriente a ospitare una gara di F1 e ha festeggiato il suo 20° anniversario con l'edizione del 2024 dell'evento.

Nei 20 anni trascorsi dal primo Gran Premio, il circuito di 5,41 km ha visto nove vincitori di cinque team diversi, con Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Max Verstappen e Charles Leclerc che si sono tutti aggiudicati la vittoria partendo dalla griglia di partenza attuale. La stagione 2025 di F1, che segnerà il 75° anno di questo sport, si svolgerà in 24 round e inizierà con il Gran Premio d'Australia dal 14 al 16 marzo e si concluderà con il Gran Premio di Abu Dhabi nel weekend del 5-7 dicembre, toccando cinque dei sette continenti del mondo. Nell'ambito del continuo impegno verso la sostenibilità, con lo sport sulla buona strada per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2030, una percentuale significativa delle merci rimarrà a Sakhir per il ritorno della F1 in vista del Gran Premio del Bahrein dall'11 al 13 aprile.