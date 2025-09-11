FIA ERC: Ford domina in Galles conquistando la doppietta al Rali di Caredigion

ABERYSTWYTH – Al Rali Ceredigion, andato in scena sugli sterrati del Galles, il protagonista assoluto è stato Jon Armstrong. L’irlandese, navigato da Shane Byrne, ha conquistato il suo primo successo nel FIA ERC riportando la Ford sul gradino più alto del podio dopo cinque anni di assenza. Inoltre M-Sport ha ottenuto un’importante doppietta grazie al secondo posto artigliato da Romet Jürgenson. Un risultato che rilancia Armstrong nella corsa al titolo anche se la classifica, al netto degli scarti, lo vede ancora staccato dal leader Miko Marczyk e dall’inseguitore Andrea Mabellini. Si deciderà tutto all’ultima gara in Croazia, dove si assisterà a una vera e propria volata a tre.

Il weekend gallese non è stato privo di colpi di scena. Alla vigilia della gara, due membri del team di Mabellini sono stati sorpresi dai delegati FIA lungo la speciale di Mynnyd. L’italiano è quindi stato sanzionato con una penalità di due minuti. Un handicap pesantissimo che ha segnato il suo rally sin dalla partenza costringendolo a una difficile rincorsa. Marczyk, consapevole dell’occasione, ha iniziato con il piede giusto firmando lo scratch nella prova spettacolo di Aberystwyth, ma già nella mattina di sabato ha dovuto cedere terreno a un Armstrong scatenato, capace di imporsi nella speciale di Cwm Elan.

Da lì in avanti il duello si è trasformato in una sfida tutta interna alla Ford, con Armstrong e Jürgenson separati da poco più di sette secondi al termine della giornata di sabato. Il verdetto finale è arrivato la domenica, quando Armstrong ha scelto di non caricare sulla vettura le gomme da bagnato puntando, così, sulla leggerezza della sua Fiesta Rally2. Una mossa azzardata ma vincente: l’irlandese ha imposto un ritmo insostenibile per chiunque firmando tre scratch, sulle quattro prove in programma, fino a tagliare il traguardo per primo.

Jürgenson, al debutto nell’Europeo, si è dovuto accontentare del secondo posto. Il campione Junior WRC ha dimostrato subito di avere le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista. Marczyk, invece, ha preferito non prendere rischi difendendo un podio prezioso in ottica campionato. Più travagliata la corsa di Mabellini che, dopo la penalità iniziale, ha messo in mostra una grande rimonta artigliando il sesto posto assoluto. La sua prova di forza è arrivata nella Power Stage finale, corsa sotto la pioggia, dove è stato il più veloce. Un acuto che gli ha permesso di recuperare altri due punti su Marczyk, mantenendo intatte le speranze iridate in vista della Croazia.

Alle spalle dei protagonisti della lotta al titolo, non sono mancati altri spunti di interesse. L’irlandese Eamonn Kelly ha conquistato l’ottava piazza assoluta e la vittoria in ERC3 al volante della Ford Fiesta Rally3, riscattandosi dal ritiro dell’edizione precedente. Grande gioia anche per i tifosi di casa grazie a Ioan Lloyd, capace di portare la sua Peugeot 208 Rally4 fino al nono posto assoluto dominando l’ERC4. Infine, Martin Vlček ha completato il quadro imponendosi nell’ERC Master con la sua Hyundai i20N Rally2.

Con il successo di Armstrong, il FIA ERC ritrova una Ford vincente e si prepara a vivere un epilogo emozionante. Marczyk, Mabellini e Armstrong arriveranno in Croazia, ultimo appuntamento stagionale del Campionato Europeo Rally, racchiusi in appena venti punti. Un margine minimo che promette scintille nell’ultimo round di una stagione che, fino all’ultimo chilometro, resta ancora tutta da scrivere.

FIA ERC – Rali Ceredigion: Risultati