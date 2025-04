ERC: Gryazin inaugura la stagione dominando il Rally Sierra Morena, a Jos Verstappen la vittoria nel Master

CORDOBA – La stagione 2025 del FIA European Rally Championship si è aperta con una chiara dichiarazione d’intenti da parte di Nikolay Gryazin. Sulle strade asfaltate del Rally Sierra Morena, evento al debutto assoluto nel calendario ERC, il pilota russo con licenza bulgara ha dominato la scena dall’inizio alla fine, portandosi a casa la quinta vittoria in carriera nella serie continentale.

Navigato dal fido Konstantin Aleksandrov, e al volante della Skoda Fabia Rally2 del J2X Rally Team, Gryazin ha subito imposto il suo ritmo già nella prova spettacolo del venerdì sera a Cordoba. Sabato mattina, però, le condizioni dell’asfalto – reso insidioso dall’umidità – e una scelta non azzeccata degli pneumatici hanno temporaneamente complicato i suoi piani. José Suarez, idolo del pubblico spagnolo, ne ha approfittato per rifarsi sotto accorciando le distanze e accendendo la lotta per il vertice.

Con il ritorno del sole, nel pomeriggio Gryazin ha ripreso il controllo della situazione ristabilendo le gerarchie. Il russo ha quindi chiuso la giornata con un margine rassicurante di 28”8 su Suarez. La domenica è stata tutta una questione di gestione: senza forzare inutilmente, Gryazin ha conquistato il Rally Sierra Morena e ha, inoltre, strappato il secondo posto nella Power Stage conclusiva, la Ermitas-Trassierra, incamerando altri punti preziosi in ottica campionato.

Alle spalle del leader, la battaglia per il secondo gradino del podio si è fatta intensa. Suarez ha dovuto guardarsi le spalle dal francese Yoann Bonato che, da specialista dell’asfalto, ha iniziato a mettergli pressione. Il duello ha tenuto banco fino alla PS di Cerrobejuelas, dove la fortuna ha voltato le spalle a Suarez. Una foratura, alla posteriore sinistra della sua Skoda, ha lasciato via libera a Bonato che si è preso il secondo gradino del podio.

Quarta posizione per Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, la coppia tricolore ha ben figurato per tutto il weekend. Il giovane bresciano ha mostrato un passo costante, penalizzato solo dalle condizioni fangose incontrate nella mattinata di sabato. Nonostante ciò, Mabellini ha saputo reagire con carattere chiudendo in bellezza con la vittoria nella Power Stage, un’iniezione di fiducia importante per il prosieguo della stagione.

Miko Marczyk ha completato la top-5, precedendo Pepe Lopez, beniamino del pubblico locale, e il campione in carica dello Junior ERC Mille Johansson. Più travagliato il weekend di Mads Østberg: diversi problemi tecnici sulla sua Citroën C3 Rally2 hanno minato la sua gara. Dapprima i freni, poi la valvola pop-off e infine, proprio nell’ultima speciale, la trasmissione hanno fatto scivolare il norvegese ottavo. Peccato per Simone Tempestini, uscito di scena nella PS10, mentre a completare la top-10 ci hanno pensato Stephane Lefebvre e Simon Wagner, entrambi su Hyundai.

Tra le curiosità del weekend, spicca la partecipazione dei due big del WRC Thierry Neuville ed Elfyn Evans. Impegnati in un test in vista del Rally delle Isole Canarie, entrambi hanno preferito ritirarsi prima del traguardo per non influenzare l’ordine d’arrivo finale evitando, così, interferenze con i protagonisti del campionato europeo.

A festeggiare, però, non è stato solo Gryazin. Jos Verstappen, padre del campione di F1 Max, ha conquistato la vittoria nel Master ERC Championship a bordo della sua Skoda Fabia Rally2 chiudendo quattordicesimo assoluto. Un altro successo da incorniciare per la famiglia Verstappen, visto che Max ha contemporaneamente dominato il Gran Premio di Suzuka in Giappone.

Infine, nel Junior ERC, la vittoria è andata all’idolo di casa Sergi Perez su Peugeot 208 Rally4. Non è stato affatto facile per lo spagnolo, perché Calle Carlberg lo ha messo sotto pressione fino all’ultima speciale. Ma Perez ha retto il confronto salendo sul gradino più alto del podio di classe davanti allo svedese e a Jaspar Vaher, terzo al traguardo.

Il FIA ERC 2025 è dunque partito con i migliori auspici. La stagione del Campionato Europeo Rally si preannuncia intensa e combattuta. Dopo una pausa di un mese, i motori si riaccenderanno dal 9 all’11 maggio quando scatterà il Rally di Ungheria.

FIA ERC – Rally Sierra Morena – Cordoba: Risultati Gara