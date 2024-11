FIA ERC, il Rally di Roma Capitale si conferma tappa fissa del Campionato Europeo

Così come avvenuto quest’anno, anche la prossima stagione del FIA ERC sarà articolata su otto appuntamenti. Se il numero di eventi è rimasto immutato, il calendario del campionato Europeo Rally 2025 presenterà tre nuovi appuntamenti. Tra questi, dopo la parentesi nel WRC, torneranno nella serie continentale sia il Rally della Polonia che della Croazia. Confermato il Rally di Roma Capitale che, così come avvenuto nelle ultime edizioni, manterrà la classica collocazione di luglio.

La prossima stagione del FIA ERC prevede cinque rally su asfalto e tre su terra. Il sipario si aprirà, il fine settimana del 6 aprile, con il Rally Sierra Morena che avrà base a Cordoba. La prova, che si articolerà sulle strade catramate dell’Andalusia, sarà una novità per il campionato europeo e andrà a rilevare il posto del Rally delle Canarie recentemente promosso nel WRC.

Dopo aver ospitato l’apertura del campionato appena concluso, il Rally di Ungheria il prossimo anno sarà la seconda tappa della stagione. La gara magiara, che andrà in scena dal 9 all’11 maggio, aprirà la tripletta di eventi su terra. Il campionato europeo proseguirà con il Rally di Scandinavia, in programma a fine maggio sugli sterrati della Svezia, a cui seguirà il Rally di Polonia, dal 13 al 15 giugno, che dopo una sola stagione nel WRC tornerà ad essere protagonista del FIA European Rally Championship.

La seconda parte del campionato rimarrà invariata rispetto al 2024. Riflettori puntati sul Rally di Roma Capitale, in scena dal 4 al 6 luglio, a cui seguirà il Barum sugli asfalti della Repubblica Ceca che ospiterà i protagonisti dell’Europeo Rally dal 15 al 17 agosto. Dopo la pausa estiva le ostilità riprenderanno in Galles con il confermato Rali Ceredigion che, dopo il positivo esordio in questa stagione, andrà in scena dal 5 al 7 settembre.

Infine l’ultimo atto del campionato si svolgerà il primo fine settimana di ottobre in Croazia. Al rientro nel FIA ERC, il Rally che si svolge sulle strade asfaltate vicino Zagabria perderà, quindi, la sua classica collocazione primaverile di metà aprile. Ricordiamo che, come annunciato dagli stessi organizzatori, la prova croata tornerà sul palcoscenico mondiale già a partire dalla stagione 2026.

Iain Campbell, responsabile del campionato ERC, ha affermato: «Ancora una volta contiamo su un calendario che è il mix perfetto tra i rally che sono una presenza fissa nel Campionato Europeo con quelli più famosi sulla scena internazionale. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al Rally Sierra Morena nel FIA ERC e anche felici che i Rally di Croazia e della Polonia tornino per una stagione che sarà ricca di azione. Tutti i rally in calendario offrono una sfida unica ed emozionante e siamo molto fortunati a continuare a lavorare con i vari organizzatori locali per offrire un campionato che riesca a riscuotere fascino così sia per i concorrenti che per gli spettatori».