FIA Formula Regional, nel 2026 arriva la Gen2: un trampolino per i nuovi talenti

Per far crescere i nuovi talenti dell'automobilismo sportivo, FIA ed ACI hanno annunciato il lancio della FIA Formula Regional European Championship, una nuova competizione che partirà nel 2026 e che si correrà con una nuova vettura, la FR Gen2, importante evoluzione tra le monoposto junior. Il nuovo progetto riparte dall'esperienza maturata con il Formula Regional European Championship by Alpine in cui hanno militato piloti del calibro di Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto, oggi titolari di un sedile in F1. Con il nuovo campionato ci sarà un nuovo pacchetto tecnico, con monoposto basate sul nuovo telaio Gen 2 ed una nuova specifica di pneumatici Pirelli, che beneficeranno dei più recenti standard di sicurezza ed innovazione tecnica FIA.

L'obiettivo è quello di garantire un percorso chiaro, accessibile ed efficace ai giovani piloti che parta dalla Formula 4 nazionale, fino ad approdare alla Formula 3, passando per la Formula Regional. «Questo progetto creerà un ambiente più solido e meglio supportato per i giovani piloti - ha dichiarato il presidente FIA, Mohammed Ben Sulayem - con il pieno sostegno delle regioni FIA e una visione orientata alla crescita, stiamo compiendo un passo importante per garantire il futuro della piramide delle monoposto junior. Al centro di questa iniziativa ci sono accessibilità, credibilità internazionale ed efficienza nei costi».