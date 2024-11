FIA GT World Cup, a Macao trionfa Engel (Mercedes) approfittando del contatto tra Fuoco (Ferrari) e Marciello (BMW)

MACAO – Tra i due litiganti il terzo gode. Così si potrebbe riassumere la quarta vittoria di Maro Engel nel FIA GT World Cup. Il tedesco della Mercedes AMG GT3 del GrouppeM Racing, in una piovosa Macao, ha approfittato del contatto tra Antonio Fuoco e Raffaele Marciello, per prendere il comando delle gara negli ultimi minuti e trionfare, nonostante una penalità di cinque secondi, davanti le BMW M4 GT3 di Augusto Farfus e Sheldon van der Linde.

Dopo aver conquistato la pole, Marciello si è imposto anche nella Qualification Race del FIA GT World Cup. Una gara impeccabile quella messa in scena dal pilota della BMW che, nonostante un BoP (Balance of Performance) più penalizzante per le M4 GT3, è riuscito a fare la differenza. Il dominio dell’italo svizzero è stato interrotto brevemente da Dries Vanthoor che ha preso il comando della gara ma, per via di un errore commesso alla curva Lisboa, è stato nuovamente sfilato da Marciello. Riprese le redini della gara, l’alfiere della BMW ha mantenuto il vantaggio sul pilota belga fin sotto la bandiera a scacchi.

Alla sua seconda apparizione a Macao, Vanthoor ha chiuso al secondo posto davanti ad Fuoco. Terzo, il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una bella partenza sorpassando la Mercedes AMG di Engel. Il tedesco ha preceduto le due BMW M4 GT3 di Farfus e Sheldon van der Linde, quest’ultimo autore del giro più veloce. Alessio Picariello, settimo al traguardo, è stato il più rapido tra i piloti Porsche chiudendo davanti al suo compagno di squadra Laurens Vanthoor.

Vista l’abbondante pioggia caduta sul circuito da Guia di Macao, la gara è iniziata dietro la safety car. Le ostilità sono iniziate solamente al quarto giro con il poleman Marciello che ha tenuto saldamente il comando precedendo Vanthoor. Alle spalle Engel ha tentato di infilare Fuoco, ma il calabrese della Ferrari ha chiuso la porta al tedesco tenendo il terzo posto. Le avverse condizioni meteo hanno fatto sì che i piloti abbiano dovuto pazientare alcuni giri prima di provare ad attaccare.

Fuoco ha rotto gli indugi all’ultima curva dell’ottavo passaggio sorpassando la BMW M4 GT3 di Vanthoor prendendo, così, la seconda posizione. Accusato il colpo, il belga si è scomposto venendo riacciuffato anche da Engel che ha immediatamente sferrato l’attacco per non perdere contatto con i primi. Nella manovra, il tedesco ha tamponato Vanthoor che ha colpito il muretto piegando una sospensione della sua BMW. La direzione gara ha quindi sanzionato Engel con cinque secondi da aggiungere a fine corsa.

Nettamente il più veloce sotto la pioggia, Fuoco ha ricucito in poche tornate il distacco sul leader Marciello. Il momento chiave della gara è arrivato alla fine del terzultimo giro. Il pilota della Ferrari, nell’ultima curva, ha sorpassato Marciello prendendo il comando. La risposta dell’italo svizzero della BMW non si è fatta attendere e, alla curva Lisboa, ha tentato ti riprendersi la posizione. Fuoco ha però chiuso la traiettoria con i due che sono arrivati all’inevitabile contatto finendo nelle vie di fuga.

A ringraziare è stato Engel che si è trovato al comando della gara. Ripresa la pista, Marciello è rientrato mestamente ai box, mentre Fuoco è scivolato al nono posto. Primo, Engel ha quindi cercato di costruire un margine sufficiente per non perdere la vittoria a causa della penalità. Missione riuscita, con il tedesco che ha tagliato il traguardo con un margine di oltre sei secondi e mezzo nei confronti di Farfus, salito in seconda pozione dopo il contatto tra Fuoco e Marciello. A completare il podio, sebbene molto più staccato, ci ha pensato van der Linde.

Alessio Picariello si è confermato il più veloce tra i piloti Porsche chiudendo al quarto posto davanti la Porsche 911 GT3 di Laurens Vanthoor. Al termine di una buona rimonta, Christopher Haase ha piazzato la sua Audi R8 GT3 davanti la Lamborghini Huracán del Vincenzo Sospiri Racing guidata da Edoardo Mortara. Restando nel box del VSR Matteo Cairoli purtroppo è stato costretto al ritiro per noie tecniche. Ricardo Feller, ottavo, ha tagliato il traguardo davanti a Fuoco, mentre Daniel Juncadella è riuscito a completare la top 10 grazie a diversi sorpassi avvenuti nei primi giri.

FIA GT World Cup – Macao: Risultati Gara