Fia, linea dura per linguaggio scurrile: ora i piloti F1 oltre alle multe rischiano la detrazione punti

I piloti di Formula Uno rischiano multe o detrazioni di punti dopo che la Fia ha introdotto nuove linee guida per punire le parolacce o altre violazioni sportive. Un primo inasprimento delle regole nel 2024 era stato criticato da alcuni piloti top, in particolare dal quattro volte campione del mondo Max Verstappen, ma l'ente che governa l'automobilismo sportivo ha deciso di andare oltre. In una nota, la Fia ha definito i criteri che considera «cattiva condotta» per un affiliato: «l'uso generale di un linguaggio (scritto o verbale), di gesti e/o segni offensivi, ingiuriosi, grossolani, maleducati o abusivi e che potrebbero ragionevolmente essere considerati o percepiti come grossolani o maleducati o come causa di offesa, umiliazione o inappropriati».

Sono incluse anche le «aggressioni (gomitate, calci, pugni, colpi, ecc.)" e «l'istigazione a commettere uno dei suddetti atti». È stata anche resa nota una scala di sanzioni con multe che vanno da 10 a 15mila euro per la prima infrazione, da 20 a 30mila per la recidiva e da 30 a 45mila per un'ulteriore infrazione. Ma questi importi saranno moltiplicati per quattro per i piloti di Formula 1, per tre per quelli che gareggiano nei rally (Wrc) o nell'endurance (Wec) e per due per i partecipanti ai campionati regionali.

La scorsa stagione, Verstappen è stato condannato a svolgere lavori socialmente utili per aver imprecato in una conferenza stampa, mentre Charles Leclerc della Ferrari è stato multato di 10mila euro per un'infrazione simile. Nessuna delle due sanzioni è stata accolta con favore dai piloti, che hanno anche criticato alcune dichiarazioni del presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem «Quando si parla di parolacce, c'è una differenza tra quelle intese a insultare gli altri e quelle più casuali, come quelle che si possono usare quando si parla di maltempo, di un oggetto inanimato come una macchina di Formula 1 o di una situazione di guida», avevano scritto i piloti in una lettera aperta all'inizio di novembre.

«Esortiamo il presidente della Fia a considerare anche il suo tono e il suo linguaggio quando si rivolge ai nostri piloti membri, sia in un forum pubblico che in altro modo». «Inoltre, i nostri membri sono adulti. Non hanno bisogno di ricevere istruzioni attraverso i media su questioni così banali come l'uso di gioielli o di mutande», avevano aggiunto i piloti di F1 nella loro lettera aperta a Ben Sulayem, che però ha deciso di andare avanti. Il Mondiale di F1 comincerà il prossimo 16 marzo in Australia, mentre oggi comincia il Mondiale Wtc, con la classica prova del rally di Montecarlo.