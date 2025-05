FIA TCR World Final, Vallelunga ospiterà a novembre la gara più importante della categoria Turismo

VALLELUNGA – La stagione delle competizioni Turismo si prepara ad accogliere un evento inedito e altamente atteso: la FIA TCR World Ranking Final, che si disputerà dal 21 al 23 novembre 2025 sul circuito che sorge alle porte di Roma. Una cornice familiare per gli appassionati del motorsport, quella dell’autodromo intitolato a Piero Taruffi, ma stavolta destinata a ospitare una manifestazione completamente nuova nella sua concezione. Dopo l’annuncio ufficiale arrivato a febbraio, i dettagli diffusi negli ultimi giorni permettono di delineare con maggiore precisione la fisionomia dell’appuntamento, che si propone di diventare l’evento più importante delle competizioni TCR a livello globale.

A rendere peculiare questa competizione non è solo la sua struttura, ma soprattutto l’impostazione meritocratica con cui si vuole premiare il talento espresso nei vari campionati nazionali e regionali. A differenza di quanto inizialmente previsto, i piloti ufficiali del TCR World Tour non potranno concorrere per il titolo. Una scelta che ha l’obiettivo di livellare il terreno di gioco escludendo, così, i professionisti di vertice e dando spazio a chi si è messo in luce nelle categorie minori. I protagonisti saranno infatti selezionati attraverso la classifica mondiale del TCR, aggiornata al 6 ottobre 2025. I migliori 60 piloti, esclusi quelli del World Tour, riceveranno l’invito a partecipare come “Main Drivers”, con la possibilità concreta di diventare il primo campione assoluto della categoria Turismo a livello globale.

Nonostante l’invito ufficiale, la partecipazione non sarà obbligatoria, e proprio per questo motivo l’organizzatore WSC ha previsto un doppio format, in grado di adattarsi alla quantità effettiva di concorrenti. Se i partecipanti saranno 35 o meno, il weekend si svolgerà su due giornate con un programma intenso ma compatto. Dopo due sessioni di prove libere da 45 minuti e una qualifica da mezz’ora, si disputeranno una Qualifying Race di 55 minuti più un giro, con pit-stop obbligatorio, e la Main Race su una distanza di 65 chilometri. Tutto ruoterà attorno al merito sportivo, con la griglia della gara principale determinata dai risultati della Qualifying Race.

Nel caso invece in cui gli iscritti siano tra i 36 e i 60, l’evento si estenderà su tre giornate. In questo scenario, i piloti verranno suddivisi in gruppi che affronteranno prove libere e qualifiche dedicate. Da lì si passerà alle Play Off Races, una serie di gare brevi in cui si sfideranno i vari schieramenti. Solo i migliori trenta potranno accedere alla fase finale, che seguirà il format a due giorni precedentemente descritto. Un sistema studiato per garantire equità, trasparenza e selezione basata esclusivamente sulla competitività in pista.

Accanto ai “Main Drivers”, ci sarà spazio anche per i piloti del TCR World Tour, che potranno scendere in pista come guest drivers. Pur non avendo alcun ruolo nella corsa al titolo, questi ospiti potranno arricchire il livello tecnico dell’evento, partecipando alla Qualifying Race insieme ai protagonisti selezionati. Una presenza simbolica, che non interferirà con l’assegnazione del trofeo ma contribuirà a rendere più interessante la sfida. Inoltre Vallelunga, con la sua storia e il suo tracciato tecnico, sarà il teatro ideale per questa prima edizione della FIA TCR World Ranking Final.