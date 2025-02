Fia, ora è ufficiale: nel prossimo Gp di Montecarlo obbligatorie “come minimo” due soste ai box

Il Consiglio Mondiale degli Sport Motoristici della Fia si è riunito oggi, presieduto dal Presidente Mohammed Ben Sulayem, che ha definito le priorità per il nuovo anno, riconoscendo le solide fondamenta poste in essere dalla Fia nel 2024 e sottolineando il lavoro che continuerà quest'anno per costruire su queste fondamenta per tutto il 2025. Particolare enfasi è stata data alla crescita dell'accessibilità e all'emanazione di regolamenti forti e chiari che proteggano e migliorino gli sport motoristici. «Nel 2024 abbiamo festeggiato 120 anni di successi della Fia. Nel 2025 continueremo ad andare avanti, portandoci al livello successivo, guidando l'innovazione, ampliando la nostra competenza e unendoci per offrire uno sport motoristico più sicuro, più emozionante e sostenibile.

Nel mio manifesto, ho promesso regolamenti rigorosi e una Fia rispettata, e siamo sulla buona strada per realizzarli. Stiamo dando nuova vita ai nostri campionati attraverso innovazioni, partnership e nuovi accordi». La WMSC ha esaminato una proposta riguardante l'implementazione di una strategia obbligatoria a 2 soste (sia in condizioni di asciutto che di bagnato) per il Gp di Monaco, con l'intento principale di migliorare lo spettacolo sportivo di questa gara. In seguito alle recenti discussioni in seno alla Commissione F1, è stato approvato un requisito specifico per il Gp di Monaco, che impone l'uso di almeno tre set di pneumatici in gara, con un minimo di due diverse mescole di pneumatici da utilizzare se la gara si svolge sull'asciutto.