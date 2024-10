Finali Mondiali Ferrari 2024, lo spettacolo torna a Imola dal 15 al 20 ottobre con una sfilata nel cuore della città

IMOLA – Quello che assisteremo, dal 15 al 20 ottobre, sul circuito in riva al Santerno si preannuncia un evento imperdibile per tutti gli appassionati di motori e del Cavallino Rampante. L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola ospiterà, per la terza volta nella sua storia, le Finali Mondiali Ferrari, una manifestazione attesissima che concluderà la stagione sportiva del celebre marchio italiano. Dopo le edizioni del 1998 e del 2022, il prestigioso impianto dell’Emilia Romagna si prepara ad accogliere piloti, team e appassionati da tutto il mondo.

La grande novità di quest’anno sarà il Ferrari Show, un’iniziativa senza precedenti che si terrà domenica 20 ottobre. Per la prima volta, le vetture Ferrari non si limiteranno a solcare la pista: partiranno dal cuore del centro storico di Imola e, in una spettacolare parata, raggiungeranno l’autodromo. Questa sfilata permetterà a cittadini e tifosi di ammirare da vicino alcuni dei modelli più iconici tra cui le Ferrari 499P LMH, protagoniste del FIA World Endurance Championship, che quest’anno ha visto il trionfo della Casa di Maranello nella celebre 24 Ore di Le Mans.

Alla presentazione ufficiale, tenutasi presso la Sala Stampa “Ezio Pirazzini” dell’autodromo, erano presenti figure di spicco del panorama automobilistico e istituzionale. Tra loro Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Antonello Coletta, responsabile globale delle attività Ferrari Endurance e Corse Clienti, oltre al sindaco di Imola, Marco Panieri, e al pilota ufficiale Ferrari Alessio Rovera.

La settimana delle Finali Mondiali sarà caratterizzata da numerose gare e momenti spettacolari. Tra mercoledì 16 e venerdì 18 ottobre, si terranno le ultime gare del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, che vedranno competere oltre 100 vetture provenienti dalle serie Europe e North America. Il culmine dell’evento sarà domenica 20 ottobre, con la gara decisiva per l’assegnazione dei titoli mondiali del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, preceduta da qualifiche e Superpole il giorno precedente.

Ma non sarà solo la competizione ad animare i 4,909 chilometri del circuito imolese. Durante tutta la manifestazione, gli spettatori avranno l’opportunità di vedere in azione le vetture storiche della F1 Clienti, le straordinarie macchine del XX Programme e i prototipi del Club Competizioni GT, con un totale di 78 vetture confermate. Tra queste, anche la 499P Modificata, che ha inaugurato il nuovo programma Sport Prototipi Clienti nel 2024, e altri modelli che hanno fatto la storia delle corse GT negli ultimi trent’anni.

L’appuntamento più atteso sarà sicuramente il Ferrari Show di domenica, che partirà dal centro di Imola alle 12:50. Le vetture, dopo aver sfilato tra le strade della città, si raduneranno in pista per essere ammirate dal pubblico. Tra i protagonisti della parata ci saranno le Ferrari 499P, reduci dalle vittorie alla 24 Ore di Le Mans nel 2023, con i piloti ufficiali Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado, e nel 2024, ad opera di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, oltre alla 296 GT3 che ha festeggiato quest’anno il successo alla 24 Ore di Daytona. L’evento culminerà alle 14 con un momento suggestivo: l’esecuzione dell’Inno nazionale sul rettifilo principale dell’autodromo, accompagnato da uno spettacolare Air Show.

L’accesso alle tribune sarà gratuito giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, mentre per sabato 19 e domenica 20 sarà necessario acquistare un biglietto singolo o un abbonamento per i due giorni. Sono previste agevolazioni per i residenti nei comuni del consorzio CON.AMI e l’ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni. I biglietti possono essere acquistati online sul sito Ticketone.it o direttamente alle biglietterie dell’autodromo nei giorni dell’evento.

Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance e Corse Clienti, si è detto entusiasta: «Tornare a Imola per le Finali Mondiali Ferrari a due anni dall’ultima volta, quando nel 2022 presentammo al mondo la 499P che avrebbe debuttato nel FIA WEC nel marzo successivo, è una grande soddisfazione nonché un motivo d’orgoglio. Nel corso di questi ultimi due anni con la nostra Hypercar abbiamo ottenuto tre vittorie iridate, inclusi i due storici successi alla 24 Ore di Le Mans: risultati che certificano la bontà del nostro progetto di punta nelle corse endurance. Le Finali Mondiali, da tradizione, sono un appuntamento speciale che, oltre ad accogliere gli ultimi appuntamenti delle serie internazionali del Ferrari Challenge, vede molti piloti e team contendersi in pista i titoli di campioni del mondo. Un movimento, quello del nostro monomarca, in continua crescita come testimoniano il numero di adesioni raccolte in questa 32ª e il lancio, dal 2025, della nuova serie regionale Ferrari Challenge Australasia. C’è molta attesa, inoltre, per il Ferrari Show che quest’anno è arricchito da una parata che unisce il centro città all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: un omaggio che abbiamo voluto organizzare per la cittadinanza e tutti i tifosi, che potranno accedere al circuito da giovedì a domenica, che avranno il piacere di festeggiare con noi i successi ottenuti in pista».

A fargli eco Marco Panieri, Sindaco di Imola: «È con grande orgoglio che accogliamo nuovamente le Finali Mondiali Ferrari qui a Imola, presso l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Dopo il grande successo dell'edizione del 2022 e il ritorno della Ferrari in grande stile, non possiamo che essere entusiasti di dare il benvenuto a questo straordinario evento che celebra una delle eccellenze italiane più iconiche al mondo. La Ferrari, con la sua storia leggendaria e il suo impegno in pista, continua a stupire, e non possiamo dimenticare che l'Hypercar presentata proprio qui, a Imola, nel 2022, ha poi vinto due volte la 24 Ore di Le Mans, nel 2023 e nel 2024. Questo risultato dimostra quanto il legame tra Ferrari e la nostra città sia profondo e radicato, e ci rende ancora più fieri di ospitare una manifestazione che esalta il talento, la passione e la dedizione che la Ferrari rappresenta. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari non è solo una pista: è un simbolo della nostra storia, un luogo pensato e fondato da figure illustri, a partire da Enzo Ferrari. Tornare a correre qui significa per la Ferrari tornare a casa, e per Imola significa riabbracciare un pezzo della sua identità. Siamo pronti a vivere insieme un evento straordinario, dove ilpresente e il futuro delle corse si incontrano, celebrando la Ferrari in tutte le sue forme, dalle competizioni sportive alle straordinarie vetture che rappresentano il meglio dell’ingegneria italiana».