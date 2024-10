Finali Mondiali Ferrari, Owen e Valint conquistano il Trofeo Pirelli sotto la pioggia di Imola

IMOLA – Le Finali Mondiali Ferrari 2024 si sono concluse con un risultato a sorpresa nel Trofeo Pirelli e nel Trofeo Pirelli AM. Infatti un forte scroscio di pioggia, che si è abbattuto sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari negli ultimi 10 minuti di gara, ha scompaginato le carte offrendo in finale caotico e imprevedibile. James Owen è stato il grande protagonista della giornata. Il britannico del team Meridian Modena – Engstler non solo ha vinto il Trofeo Pirelli AM, dedicato ai piloti meno esperti, ma ha anche ottenuto il successo assoluto. Terzo al traguardo, Bence Valint ha invece conquistato il titolo del Trofeo Pirelli.

La gara è iniziata nel segno di Giacomo Altoè. Fresco campione del Ferrari Challenge Europa, il veneto è partito dalla pole position mantenendo agilmente la leadership nelle fasi iniziali. Alle sue spalle Luca Ludwig, sua principale rivale al titolo, ha messo pressione al portacolori dell’Emil Frey Racing offrendo un emozionante duello tutto italiano. Quando sembrava che la lotta per il Trofeo Pirelli fosse ristretta tra i due piloti, il primo colpo di scena è arrivato con un incidente che ha coinvolto Claus Zibrandsen e Luigi Coluccio.

Poco prima della staccata della Variante del Tamburello, Zibrandsen ha perso il controllo della sua Ferrari 296 Challenge, andando in testacoda e centrando la vettura dell’incolpevole Coluccio. L'impatto è stato violento, ma fortunatamente entrambi i piloti sono usciti illesi dalle loro auto. Tuttavia, l'episodio ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa, per permettere ai commissari di rimuovere i detriti e ripristinare la sicurezza in pista.

Al restart, Altoè e Ludwig hanno ripreso la loro battaglia per la prima posizone imprimendo un ritmo impressionante alla gara. Ma, sul più bello, un altro colpo di scena ha cambiato le sorti della corsa: la pioggia ha iniziato a cadere copiosamente sul circuito di Imola, costringendo i piloti su gomme slick a ridurre drasticamente il loro ritmo onde evitare di uscire fuoripista.

Owen ha tratto il massimo vantaggio da questa situazione. Avendo optato per le Pirelli da bagnato, il britannico ha rapidamente sorpassato Altoè e Ludwig, entrambi su slick, portandosi al comando della gara. Non solo, con una guida impeccabile sulla pista bagnata e scivolosa, Owen ha esteso il suo vantaggio sugli avversari capitanati da Giammarco Marzialetti, anche lui avvantaggiato per aver montato le gomme rain.

Con Owen ormai in fuga, a oltre mezzo minuto sugli inseguitori, l’attenzione si è spostata sulla lotta per il terzo posto. Valint ha infatti approfittato di un errore di Roberto Perrina per agguantare il gradino più basso del podio. A terminate anzitempo la gara ci ha pensato Jay Logan. Il portacolori del Boardwalk Ferrari ha perso il controllo della sua 296 Challenge finendo nella ghiaia. Immancabile l’ingresso della vettura di sicurezza per rimuovere la vettura rimasta incagliata nelle vie di fuga.

Tuttavia le operazioni, vista anche la pioggia battente, sono durate più del previsto con la gara che è finita sotto regime di Safety Car. Tagliando per primo il traguardo, Owen ha conquistato non solo la vittoria della gara ma anche il titolo mondiale del Trofeo Pirelli AM. Dietro di lui, Marzialetti ha chiuso secondo assoluto, mentre Bence Valint, terzo sul traguardo, si è laureato campione del Trofeo Pirelli.

Protagonisti assoluti della prima frazione di gara, Altoè e Ludwig sono stati beffati dalla pioggia. Entrambi sono stati penalizzati dalla decisione di restare troppo a lungo con le gomme slick, anche quando la pioggia ha reso impossibile mantenere un ritmo competitivo. Nonostante siano stati tra i più veloci in pista, i due piloti italiani hanno visto sfumare il titolo proprio nel momento cruciale, a causa dell'improvviso diluvio che ha letteralmente allagato il tracciato di Imola. Altoè ha chiuso sesto assoluto e terzo di classe, mentre Ludwig ha terminato undicesimo nonché settimo nella sua categoria.

