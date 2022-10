Finali mondiali Ferrari, tutto pronto a Imola per l'eveto. Sarà presentata anche la LMH del prossimo mondiale Endurance

IMOLA - L’autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita da domani a domenica 30 ottobre l’atto conclusivo della stagione 2022 di Corse Clienti, all’interno del tradizionale appuntamento delle Finali Mondiali, che vedranno quest’anno la presentazione ufficiale della Ferrari LMH (Le Mans Hypercar), con cui la Casa di Maranello tornerà dal 2023 a competere nella classe regina del FIA World Endurance Championship. Prima dell’appuntamento con la gara che decreterà i campioni delle Finali 2022, il circuito di Imola riserverà emozioni nell’ultimo round del Ferrari Challenge Europe, che quest’anno celebra il trentesimo anniversario, oltre che nella tappa conclusiva della serie North America e nel quarto appuntamento del campionato Asia Pacific. Se i titoli continentali 2022 sono già stati tutti assegnati, nella serie North America sono i piloti del Trofeo Pirelli a dover ancora definire i propri vincitori, mentre entrambe le categorie della Coppa Shell hanno visto i loro campioni conquistare la corona già nel precedente weekend di gara a Sonoma.

Sul tracciato emiliano spazio anche alle attività di Club Challenge, alle F1 Clienti con le monoposto del passato, ai bolidi non omologati per la strada del Programma XX, agli esemplari del Club Competizioni GT per culminare con il Ferrari Show previsto per domenica. Oltre alla Ferrari LMH, debutterà per la prima volta in Italia la nuova 296 GT3, presentata in anteprima alla 24 Ore di Spa-Francorchamps a luglio: dalla prossima stagione la vettura correrà nelle principali gare, sprint ed endurance, nei vari continenti, debuttando alla 24 Ore di Daytona nel mese di gennaio. La granturismo sarà presente nel paddock e scenderà in pista per un’esibizione dinamica nella giornata di domenica. La 296 GT3 raccoglie il testimone della 488 GT3 che di recente ha superato il traguardo delle 500 vittorie tenendo conto di tutti i campionati dove è stata iscritta a partire dal 2016 sia nella sua versione standard sia nella configurazione Evo 2020.