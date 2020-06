Finalmente Vandoorne, la Mercedes vince il Race at Home Challende di FE di New York

ROMA – Alla quarta pole, Stoffel Vandoorne (Mercedes-Benz Eq) ha centrato il primo successo nel Race at Home Challenge che sostituisce la Formula E. Il belga ha vinto sul circuito virtuale di New York, affrontato per la prima volta dei piloti del campionato elettrico. Il successo vale anche il sorpasso a spese di Pascal Wehrlein (Mahindra) in testa alla classifica della competizione organizzata per raccogliere fondi per l'Unicef.

Vandoorne ha chiuso la gara con un vantaggio di oltre 18 secondi sul tedesco, protagonista di un avvincente duello con Oliver Rowland (Nissan e.Dams), terzo al traguardo, e Neel Jani (Tag Heuer Porsche), costretto a cedere la quarta piazza all'ultimo giro ad Antonio Felix da Costa (Ds Techeetah). La gara di Wehrlein è stata interessante, anche perché pur avendo ottenuto il secondo tempo, è stato retrocesso in settima posizione a causa di una penalità per la gara precedente.

La prova di Maximilian Günther (Bmw i Andretti), scattato a fianco di Vandoorne, è finita poco dopo la prima curva, dove è stato speronato e si è messo di traverso. Ha ripreso a gareggiare dalla penultima piazza, ma non è andato oltre il dodicesimo posto, di nuovo senza punti. Hanno chiuso nei 10 anche Sébastien Buemi (Nissan e.Dams), ottavo, e Andrè Lotterer (Tag Heuer Porsche), decimo. Solo un'altra scuderia ha mandato a punti entrambi i piloti, la Panasonic Jaguar con Mitch Evans (6°) e James Calado (7°).

Alla vigilia del doppio appuntamento della prossima settimana che chiude la rassegna, Vandoorne guida la classifica generale con 105 punti e precede di 2 lunghezze Wehrlein. Saranno questi due piloti a giocarsi il platonico titolo del Race at Home Challenge, perché Günther è rimasto inchiodato a quota 73. Fra le scuderia, la Mercedes-Benz Eq è salita a 111, sei lunghezze in più rispetto alla Mahindra. Tre piloti sono ancora senza punti: Sam Bird (Envision Virgin), Brendon Hartley (Geox Dragon) e Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah). Dopo la squalifica della scorsa settimana, Daniel Abt (Audi Sport Abt Schaeffler) è stato elininato dalla graduatoria ed a New York non ha gareggiato.