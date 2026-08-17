Finlandia-Italia, nel Campionato Europeo si accende la sfida fra Suninen e Mabellini

Il campionato europeo rally si sta incanalando nel confronto Finlandia-Italia, ovvero Temu Suninen vs Andrea Mabellini, Skoda contro Lancia. E’ quanto emerge dopo cinque round della serie europea, dove ci sono piloti di vaglia, seppur poco noti al grande pubblico, come il ceco Adam Březík che ha realizzato la gara della sua vita vincendo il Barum Czech Rally Zlín, a 10 anni dal suo debutto nella tappa di casa del FIA European Rally Championship. Suninen vincitore del Rally di Polonia, dopo il secondo posto a Roma aveva impostato la gara sul campione uscente, il polacco

Marczyk che aveva iniziato la prima salita di Pindula con 1,6 secondi di vantaggio su Suninen, salvo poi essere superato dal finlandese con un distacco di 2,7 secondi. Il campione in carica dell'ERC ha però reagito sulla Semetín, riconquistando la seconda posizione, nonostante un momento di difficoltà. Suninen è riuscito a ribaltare nuovamente le posizioni al primo passaggio di Kateřinice, che ha completato con 0,5 secondi di vantaggio su Marczyk, rimanendo davanti al rivale polacco fino al traguardo.

Con il terzo posto, conquistato con una grande prestazione nell’ultima piesse, Mabellini ha regalato alla nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale (modello 2026) il suo primo podio nell'ERC, dopo essere uscito illeso da un fosso sulla Semetín domenica mattina. La classifica del campionato, quando mancano due prove al termine, vede al primo posto Suninen con 108 punti, secondo Mabellini a 83, Marczyk 69.