Finlandia, la nazione dei rallysti. Rovanperä e il record: «Latvala voleva che fossi io a togliergli il primato»

TARTU – Praticamente sempre al comando, ad eccezione che dopo la seconda e la terza cronometrata, e con 8 stage vinti, Kalle Rovanperä ha consegnato alla Toyota il quinto successo consecutivo e il sesto stagionale nel Wrc, ma, a 20 anni e 291 giorni, ha regalato anche a sé stesso il primato di più giovane vincitore di un Rally mondiale. Si è imposto in Estonia con quasi un minuto di vantaggio su Craig Breen sfilando il record al suo Team Principal, Jari-Matti Latavala, che a sua volta l'aveva sottratto ad un connazionale, nel 2008 quando aveva 22 anni e 313 giorni, Henri Toivonen.

«Mi aveva detto – dice il nemmeno ventunenne finnico (farà gli anni il prossimo 1 ottobre) – che voleva che fossi io a togliergli il primato. E questo ha significato qualcosa per me». Con appena cinque milioni e mezzo di abitanti, la Finlandia ha già sfornato 6 campioni del mondo di rally: Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen e Marcus Grönholm. Nessun'altra nazione ne ha avuti così tanti, nemmeno la Francia (3) che pure ha un bilancio di successi superiore: 17 allori mondiali e 199 rally vinti da 18 piloti contro i 12 trionfi iridati e i 180 rally vinti da 16 piloti diversi.

Rovanperä, gli esperti lo dicono da tempo, è l'astro nascente della disciplina e si affaccia alla ribalta mentre i “senatori” hanno già una certa età. «È veramente una bella sensazione vincere – commenta – Puntavamo a questo e devo dire un grande grazie a tutta la squadra. Anche se questa è stata una stagione difficile per me, il team mi ha sostenuto splendidamente e le sensazioni dentro l'abitacolo e all'interno della scuderia sono sempre state veramente buone». «Oggi mi sentivo bene e non ho avvertito la pressione e ho potuto guidare normalmente. Di sicuro questo risultato sarà di grande aiuto», aggiunge Rovanperä.

«Ogni successo è speciale – osserva Latvala – ma per me, oggi, assistere alla prima vittoria di Kalle ha un grande significato. Sono così contento di averlo visto diventare il più giovane vincitore di un Rally del Wrc e togliere a me il record... Tiene in vita la tradizione nazionale». «Sono orgoglioso di aver un Team Principal come Latvala», è il suggello di Akio Toyoda, numero uno del costruttore e fondatore della scuderia.