Fiorio Cup 2025, Mabellini-Lenzi con Toyota Yaris rally2 vincono la quinta edizione

Si è conclusa la quinta edizione della Fiorio Cup, evento rally che si è svolto dal 25 al 26 ottobre nella Masseria Camarda, in Puglia, dove a vincere è stato l'equipaggio italiano composto da Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, in gara per il team Europa. L'evento, nato nel 2021 da un'idea della famiglia Fiorio, attira ogni anno appassionati e piloti da tutta Europa, con l'obiettivo di creare uno spettacolo agonistico in condizioni paritarie: i piloti si sfidano con auto identiche (quest'anno delle Toyota Yaris rally2), gomme uguali (Pirelli), enfatizzando la competenza tecnica e la spettacolarità delle performance.

Dopo tre successi consecutivi di Crugnola e uno di Kalle Rovamperä, nella sfida della quinta edizione ha vinto Mabellini, driver bresciano che questa stagione è stato in lizza fino all'ultima gara per la vittoria del Campionato Europeo. Decisiva per l'assegnazione della vittoria della Fiorio Cup 2025 è stata la prova in notturna, «come spesso è avvenuto in tante gare anche mondiali, per molti correre alla luce dei fari si rivela una trappola - ha commentato Cesare Fiorio, ex direttore sportivo Lancia - perché si perdono molti riferimenti, così è stato anche oggi. Ancora una volta ha vinto un italiano e questo dovrebbe essere di stimolo a una maggiore considerazione nei «prodotti di casa nostra». La seconda posizione è stata conquistata da Pierre Loubet e, a chiudere il podio, si è posizionato Jan Solans. Mentre, ai piedi del podio, ma degna di menzione, è la performance della driver francese Sarah Rumeau.