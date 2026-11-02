Fiorio Cup 2026, trionfa il neocampione italiano Roberto Daprà. Sul podio Tidemand e Trentin

Dopo aver conquistato il titolo di Campione d’Italia Rally, Roberto Daprà ha offerto un’ulteriore dimostrazione del suo valore. Il venticinquenne pilota trentino è stato il grande protagonista della Fiorio Cup-Trofeo Alex Fiorio, che si è svolta nel week-end.

Otto piloti, quattro italiani e quattro esponenti del rallismo di oltre Alpi, si sono confrontati, tutti con il medesimo modello di vettura (le Skoda Fabia Rally 2 della PA Racing di Alessandro Perico) sulla distanza di quattro prove speciali, tutte su terra, ricavate all’interno del comprensorio della Masseria Camarda, il resort internazionale da anni residenza di Cesare Fiorio e della sua famiglia.

Il percorso studiato da Alex Bruschetta, responsabile della Rally University, creata insieme ad Alex, richiedeva grande velocità abbinata a una pari precisione dal momento che le molte curve erano delimitate da paletti e toccarli comportava una penalità.

In molti hanno pagato pesantemente le non perfette traiettorie e tra questi soprattutto Giovanni Trentin, Pontus Tidemans ed Elliot Delecour mentre la precisione di guida ha premiato Daprà, Solberg e Tamara Molinaro che ha vinto nettamente il confronto tra le “quote rosa”: la norvegese Hosas non ha mai fatto meglio di un settimo-ottavo.

Il commento di Cesare Fiorio: “Ho seguito la gara da uno dei muretti e sono stato sorpreso dalla guida dei nostri giovani talenti. Daprà, Trentin e lo stesso Bernini sono da seguire e sostenere dal momento che sono oramai delle realtà e mi auguro che proseguano nel loro cammino di maturazione e che possano darci soddisfazioni anche a livello internazionale come in anni oramai lontani diedero alla Lancia i piloti italiani come Bettega e Biasion.”

CLASSIFICA FINALE

1.DAPRA'-GUGLIELMETTI 11’48”81; 2. TIDEMAND -OLSSON +5”86; 3.TRENTIN – OMETTO +7”16; 4. BERNINI-MATTUCCI +17”46; 5.SOLBERG -SOLBERG +20”06; 6.MOLINARO-GRANAI+23”49; 7.HOSAS-TIBAU +40”77; 8.DELECOUR -LANFRAY+1’09”08