Fiorio Cup, la sfida dei campioni nel ricordo di Alex giunta alla quinta edizione. In otto al volante delle Skoda Fabia Rally 2

La Fiorio Cup è ormai uno degli appuntamenti classici del fine stagione dei rally. Come indica la titolazione è un omaggio al grande direttore corse di Lancia, Fiat e Ferrari Cesare Fiorio. Quest’anno si aggiunge il Trofeo Alex Fiorio, per ricordare il pilota torinese, che ha lasciato un segno indelebile tra gli appassionati della specialità,

La gara si svolge con un format ideato dalla Rally University, la scuola di pilotaggio creata da Alex Fiorio e che ora ha come riferimento Alex Bruschetta, suo amico da sempre, con una serie di manche sul collaudato tracciato di 4,5 km, adiacente al comprensorio della Masseria Camarda, nel brindisino, il resort internazionale che da qualche anno è la residenza di Cesare Fiorio.

Otto piloti si affronteranno su una serie di manche, tutti al volante dello stesso tipo di vettura: le Skoda Fabia Rally 2, gommate Pirelli, della PA Racing di Alessandro Perico. Gli otto piloti sono divisi in due squadre in rappresentanza delle scuole italiana, francese e nord europea. Il team italiano si avvale del neo campione tricolore Roberto Daprà, dei due giovanissimi Giovanni Trentin e Matteo Bernini, e da Tamara Molinaro, che si troveranno ad affrontare il norvegese Henning Solberg, lo svedese Pontus Tiedemand, il francese Eliot Delecour e la norvegese Hedda Hosas.

Le cinque edizioni sino ad ora disputate, sempre sotto l’egida dell’Automobile Club di Lecce portano la firma di Kalle Rovanpera. Andrea Mabellini, e Andrea Crugnola, autore di un tris dal 2023 al 2025.