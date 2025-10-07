Fiorio Cup, si scaldano i motori per la 5^ edizione. Il 25-26 ottobre a Ceglie Messapica la sfida tra Italia e Europa

Torna la Fiorio Cup, in programma il 25 e 26 ottobre, sul tracciato della Masseria Camarda, a Ceglie Messapica (BR). La competizione, giunta alla quinta edizione, vedrà impegnati otto piloti suddivisi in due squadre, a rappresentare Italia ed Europa, per rinnovare il confronto tra le diverse scuole rallistiche. A capitanare il team Italia sarà Andrea Aghini, che avrà nella compagine tricolore anche Andrea Mabellini e Tamara Molinaro, mentre il nome del quarto pilota verrà svelato alla vigilia della competizione.

A gestire le operazioni del team Europa, invece, ci sarà Harri Toivonen, fratello dell'indimenticato Henri, che avrà il compito di consigliare la giusta strategia al finlandese Roope Korhonen, al francese Pierre-Louis Loubet, allo spagnolo Jan Solans e alla francese Sarah Rumeau. Il programma prevede lo svolgimento delle ricognizioni nella giornata di sabato 25 ottobre, mentre domenica 26 ottobre, dalle ore 9:00, inizieranno le frazioni a eliminazione, che dureranno fino alle 12:00.

Infine, dalle ore 15:00 sono in programma le manches finali. «La quinta edizione della Fiorio Cup è oramai alle porte - ha dichiarato Alex Fiorio - e nonostante l'impossibilità di poter vedere in gara alcuni grandi nomi inaspettatamente impegnati in una serie di test in vista del prossimo campionato del mondo, credo che siamo riusciti a garantirci una presenza di altissimo livello».