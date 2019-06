Fontana (Hyundai NG i20 Wrc) si prende la rivincita al Rally Salento 2019

LECCE - La terza gara del Campionato Italiano riservato alle vetture rally tipo WRC ha dato finalmente ragione a Corrado Fontana, il pilota comasco vicecampione 2018, bersagliato dalla jella nelle precedenti uscite a Brescia e all’Elba. In Salento invece tutto è andato per il verso giusto, anche se non è stato facile.

E’ stata infatti una gara incerta fino alla fine la 52esima edizione del Rally del Salento, manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di AciSport e Automobile Club d’Italia e valida quale terza prova a coefficiente 1,5 del Campionato Italiano Wrc oltre che per la Coppa Rally AciSport Settima Zona a coefficiente 2, svolta in contemporanea al 2°Rally Storico del Salento.

Tre equipaggi si sono infatti più volte alternati al comando della competizione ed alla fine hanno prevalso Corrado Fontana e Nicola Arena con la Hyundai NG i20 Wrc della HMI, per la prima volta sul podio più alto della non facile gara pugliese, la più importante che si disputa nel sud Italia. Un risultato che rilancia le loro ambizioni di classifica di Fontana.

Dopo le prime prove speciali diversi equipaggi erano in lizza per la vittoria con distacchi che per buona parte della gara sono stati molto contenuti. Solo dopo l’immancabile pioggia improvvisa di questi giorni caduta nel corso del secondo giro di prove – le classiche Specchia, Palombara e Ciolo - Fontana si è saldamente posizionato in testa a tutti mantenendo la leadership fino al traguardo. Il computo dei successi parziali vede Fontana vincitore di 5 prove speciali. Alle spalle del portacolori della scuderia Bluthunder Racing Italy e con qualche leggero rimpianto hanno concluso Marco Signor e Patrick Bernardi su Ford Fiesta Wrc che hanno anche occupato il ruolo di leader della corsa dopo la ps2 per poi pagare il conto per via dell’infelice rebus gomme che ha mandato in crisi molti equipaggi. Per la coppia veneta, già vincitrice della gara in due precedenti occasioni e che in questa circostanza ha difeso i colori della locale Scuderia Casarano Rally Team, si tratta comunque di un risultato importante ai fini della classifica di campionato che gli consente di salire in seconda posizione a soli 3,5 punti dal leader Simone Miele che in coppia con Roberto Mometti su Citoren Ds3 Wrc, ha invece faticato più del previsto nel portare a termine nel miglior modo possibile la gara ottenendo alla fine un buon terzo posto che gli consente come detto di rimanere al comando della classifica di campionato.

Sotto al podio hanno concluso i vincitori della classe R5 Corrado Pinzano e Marco Zegna su Skoda Fabia che alla loro prima partecipazione al Salento, hanno condotto una gara d’attacco facendo segnare costantemente ottimi tempi, vincendo anche l’assoluta sul secondo passaggio di Specchia e rimanendo sempre ancorati alle primissime posizioni. Per il biellese la conferma di essere una delle più interessanti sorprese di questo campionato. Alle spalle di Pinzano con una vettura gemella, il suo più diretto antagonista nella lotta per la coppa di classe nel tricolore, ossia Andrea Carella navigato da Enrico Bracchi i quali hanno dovuto fare i conti prima con un assetto non proprio in perfetta efficienza e poi con le difficili condizioni del manto stradale per via della pioggia. Decisamente ottima anche la prova del già campione del mondo di gruppo N Alessandro Fiorio con alle note Luca Broglia che al ritorno in una gara del tricolore dopo molto tempo e alla guida di un Abarth 124 Rally RGT è stato sin dalle prime battute sempre velocissimo chiudendo sesto assoluto e conquistando anche il successo tra le vetture a due ruote motrici.

La gara è stata portata a termine da 47 dei 71 equipaggi partiti. Fra i ritirati illustri, Luca Pedersoli su Citroen Ds3 Wrc che dopo essere stato al comando ha dovuto abbandonare il primato per via di una errata scelta di gomme per poi issare bandiera bianca sull’ultima ps mentre era quarto assoluto per un problema alla pompa della benzina.

CLASSIFICA

Campionato Italiano WRC - 52°Rally del Salento, Classifica Finale Assoluta (Top ten)

1.Fontana C.-Arena (Hyundai NG I20 Wrc) in 1h13m33.3s

2.Signor-Bernardi (Ford Fiesta Wrc) +28.8s

3 Miele S.-Mometti (Citroen Ds3 Wrc) +30.9s

4.Pinzano-Zegna (Skoda Fabia R5) +1m09.6s

5.Carella-Bracchi (Skoda Fabia R5) +1m42.0s

6.Fiorio-Broglia (Abarth 124 Rally RGT) +5m24.7s.

7.Vescovi-Guzzi (Renault Clio S1600) +6m44.9s

8.Sulpizio-Angeli (Ford Fiesta MK8 R2B) +7m17.8s

9.Oriella-Ramacciotti (Peugeot 208 R2B) +7m58.6s

10.Liburdi-Colapietro (Peugeot 207 S2000) +8m04.4s



Campionato Italiano WRC Classifica dopo tre prove

1.Miele S. 49,5 punti; 2.Signor 46 punti; 3.Pedersoli 30 punti;4.Pinzano 29 punti; 5.Fontana C. 22,5 punti; 6.Carella 21 punti.