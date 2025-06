Ford alla Pikes Peak 2025 con la Super Mustang Mach-E. Con Romain Dumas al volante punta al bis con un'altra elettrica

Ford ha trionfato nella gara in salita più sfidante, la Pikes Peak International Hill Climb, nel 2024, con un veicolo elettrico, nello specifico con il pick-up denominato F-150 Lightning SuperTruck guidato da Romain Dumas. La stesso veicolo elettrico da 1.600 cv ha siglato il record in qualifica nella Open Class con il tempo di 8:32.831. Per l'edizione numero 103 della grande classica in salita, che si terrà il prossimo 22 giugno, Ford Performance ha annunciato sulla sua pagina ufficiale Instagram, che correrà con la Super Mustang Mach-E, sempre con Romain Dumas al volante.

Per il momento, non ha dichiarato la potenza della vettura, che continuerà ad avere un powertrain elettrico, ma ha anticipato che l'auto svilupperà una deportanza di quasi 2.800 kg per affrontare il percorso di oltre 19 km, composto da 156 curve e con più di 4.300 metri di dislivello. L'auto presenta un'altezza da terra ridotta, ed un'aerodinamica estrema sia all'anteriore che al posteriore, mentre il compito di scaricare a terra tutta la potenza e la coppia motrice sarà affidato a delle coperture Pirelli, il cui nome nella foto appare evidente.