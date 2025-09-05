Ford: ex pilota Ricciardo diventa nuovo ambasciatore della Divisione Racing

L'ex pilota di Formula 1 Daniel Ricciardo è il nuovo ambasciatore globale della divisione Ford Racing, ha dichiarato l'otto volte vincitore del Gran Premio in un video pubblicato sui social media. «Anche se i miei giorni da pilota sono ormai alle spalle, il mio amore per tutto ciò che ha le ruote rimarrà sempre vivo, e per questo sono orgoglioso di collaborare con Ford e diventare un ambasciatore globale di Ford Racing», ha dichiarato in una nota di Ford Racing.

Ricciardo ha mantenuto un basso profilo da quando ha perso il suo posto in F1 presso RB (ora Racing Bulls) dopo il Gran Premio di Singapore dello scorso anno. Di recente, ha dichiarato di stare attraversando «un periodo di auto-esplorazione». Ford Racing è la divisione ad alte prestazioni della Ford Motor Company. Nel suo nuovo ruolo, Ricciardo si concentrerà specificamente sui pickup Raptor e sul loro stile di vita. Ricciardo ha disputato un totale di 257 gare nella sua carriera in F1, conquistando tre pole position, otto vittorie e 32 podi, rappresentando i team HRT, Toro Rosso (in seguito AlphaTauri/RB), Red Bull, Renault e McLaren tra il 2011 e il 2024.