Ford sempre sul tetto del mondo, l'imbattibile Fiesta ha portato tre titoli in due stagioni

COFFS HARBOUR – Quasi 24 mesi sulle montagne russe per rimanere sul tetto del mondo. Almeno di quello del rally. Ford ha celebrato assieme alla scuderia M-Sport tre titoli in due stagioni: quello piloti e costruttori nel 2017 e quello piloti quest'anno. Grazie non solo a Sébastien Ogier ed al suo fidato navigatore Julien Ingrassia, che hanno inanellato il sesto alloro iridato consecutivo nel Fia World Rally Championship, ma anche alla Fiesta Wrc.

Una vettura affidabile, anche al di là delle prestazioni dei singoli piloti. Perché con la partenza di Ott Tänak (ingaggiato da Toyota) il team è risultato indebolito, pur senza nulla alle capacità di Elfyn Evans (decisamente meno costante quest'anno) e di Teemu Suninen.

Nel 2017 la Ford Fiesta è stata costretta al ritiro solo tre volte. Quest'anno le gare non completate sono state quattro. Il bilancio complessivo parla di 4 vittorie (tutte di Ogier) e di altri 5 podi. Nella stagione precedente i successi erano stati 6, inclusi i due dell'estone e quello del britannico, corredati anche da altri 14 piazzamenti sul podio. All'appello mancano 104 punti (324 contro 428), ma Malcolm Wilson non ha rimpianti.

«La vittoria di questo campionato significa davvero molto», ha dichiarato il numero uno del M-Sportt Ford World Rally Team in Australia, al termine della gara che ha chiuso la stagione. «Due mesi fa – ha aggiunto – non girava bene, ma quando hai gente come Sébastien e Julian nella tua sscuderia sai che tutto è possibile». Il manager ha lodato l'equipaggio francese per la combattività: «Ci mancheranno di sicuro l'anno prossimo – ha concluso – ma questo è stato veramente un lavoro di squadra e devo dire che ciascun membro ha avuto un ruolo in questo risultato». Anche Mark Rushbrook, direttore della divisione Ford Performance Motorsport, si è complimentato con Ogier Ingrassia per il secondo titolo mondiale con la Ford Fiesta Wrc: «La vittoria è il frutto dello sforzo di una grande squadra nel corso dell'intera stagione e tutti, sia M-Sport sia Ford, dovrebbero esserne immensamente orgogliosi».

«Non abbiamo mai smesso di lottare: abbiamo dato tutto e abbiamo avuto una grane squadra accanto a noi», ha dichiarato Ogier, che nel 2019 tornerà a correre per il Doppio Chevron. «Sono così orgoglioso di tutti quanti – ha concluso – Naturalmente voglio ringraziare Malcolm per un altra grande impresa. Quello che abbiamo conquistato assieme in questi due anni è stato davvero speciale».