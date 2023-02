Ford con Red Bull ritorna in F1. Partenship porterà motori di nuova generazione in gara nel 2026

Sarà una partnership tecnica e strategica tra Ford e Red Bull Powertrains a riportare in Formula 1, dopo vent’anni di assenza, la casa dell’Ovale Blu. La casa automobilistica americana e Red Bull Powertrains svilupperanno infatti una nuova generazione di motori ibridi da utilizzare a partire dalla stagione 2026 del campionato di Formula 1. Red Bull Ford Powertrains, fornirà i motori sia al team Oracle Red Bull Racing che alla Scuderia AlphaTauri, dal 2026 e fino almeno al 2030. A partire dal 2023, Ford e Red Bull Powertrains lavoreranno quindi in sinergia per sviluppare il propulsore che risponderà anche alle nuove normative tecniche, che comprendono un motore elettrico da 350kW e un nuovo motore a combustione in grado di funzionare mediante l’utilizzo di carburanti completamente sostenibili, che saranno pronti per la stagione 2026.

«Il ritorno di Ford in Formula 1 con Red Bull Racing - ha spiegato Jim Farley, presidente e Ceo di Ford Motor Company - segue la strada che abbiamo intrapreso come società sempre più elettrica, tecnologica per veicoli moderni. La F1 sarà una piattaforma incredibile per innovare, condividere idee e tecnologie e interagire con decine di milioni di nuovi clienti». Nel 2026 Ford sarà l’unico produttore ad essere impegnato in un così ampio spettro di discipline motoristiche che vanno dalla Formula 1 all’Endurance e alle discipline dell’Imsa, dalla 24 Ore di Le Mans con Mustang al Wrc con la Ford Puma Hybrid Rally MSport, dalla Dakar con Ranger Raptor a Baja 1000 con Ranger Raptor e Bronco, passando per Nascar, Nhra e Supercars, ancora con Mustang.

«Stiamo entrando in una nuova era per Ford Performance - ha detto ancora Farley - dove gareggeremo per vincere in F1, l’apice dello sport motoristico, con Red Bull Racing. Vedremo anche la coupé sportiva più popolare del mondo, la Mustang, correre all’Australian Supercars, nella Nascar e a Le Mans. Nel frattempo, continueremo a stupire con Supervan 4 e Mustang Mach-E 1400».