Ford: il ritorno di una leggenda, con la Mustang GT3 pronta a conquistare il DTM dopo 30 anni

DREES – «Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano» canta Antonello Venditti. Ed è il caso di Ford che, a distanza di più di trent’anni, torna a competere nel DTM. La Casa dell’Ovale Blu, grazie al supporto della squadra Haupt Racing Team, affronterà il campionato tedesco con due Mustang GT3. Ford andrà, così, ad incrociare le armi non solo con i padroni di casa quali BMW, Mercedes, Porsche e Audi, ma anche contro marchi blasonati nel panorama mondiale quali Lamborghini, Ferrari e McLaren.

Ford può vantare una lunga e vittoriosa storia nel DTM, suggellata dal titolo conquistato nel 1988 da Klaus Ludwing al volante della velocissima Sierra RS 500 Cosworth. Il costruttore americano ha proseguito la sua avventura nel campionato tedesco fino al 1994 con le Mustang gestite da team privati. Ora, dopo oltre tre decenni, il marchio di Dearborn, in Michigan, ritorna in azione con la nuova Mustang GT3.

Nulla è stato lasciato al caso a partire dalla squadra. Infatti l’Haupt Racing Team, che prenderà la denominazione di HRT Ford Performance, ha al suo attivo un titolo nel DTM, conquistato nel 2021 con Maximilian Götz, e numerose vittorie. Oltre a schierare le Mustang GT3 in pista, il team HRT si occuperà anche dello sviluppo tecnico della vettura. L’obiettivo è quello di incrementare le prestazioni della Ford, che ha debuttato quest’anno nelle principali serie GT, affrontando anche il GT World Challenge e la 24 Ore del Nürburgring.

Dotata di un motore V8 da 5.4 litri, la Mustang GT3 è basata sulla versione stradale Dark Horse. Sviluppata da Ford Performance con la collaborazione di Multimatic, già dietro al progetto della vincente Ford GT, e M-Sport, braccio armato dell’Ovale Blu nei rally, la Mustang è dotata di sospensioni e bracci specifici per uso racing e di un cambio transaxle della Xtrac al posteriore. Oltre che sul telaio, un ampio lavoro è stato svolto anche a livello aerodinamico. Infatti la carrozzeria, interamente in fibra di carbonio, presenta appendici aerodinamiche sia all‘anteriore, come lo splitter specifico, che sul retrotreno dotato di un generoso alettone e, un’altrettanto grande, diffusore.

Svelata nel 2023, in occasione della 24 Ore di Le Mans del Centenario, la Ford Mustang GT3 ha esordito nella 24 Ore di Daytona del 2024 disputando l’intera stagione dell’IMSA SportsCar Championship oltre che il Mondiale Endurance e il GT World Challenge. Nonostante la stagione del debutto si sia rivelata più difficile del previsto, la Ford Mustang è riuscita a centrare il podio di classe LMGT3 nella 24 Ore di Le Mans. Risultato ottenuto grazie al team Proton Competition e al terzetto composto dal nostro Giorgio Roda, in equipaggio con Dennis Olsen d Mikkel Pedersen.

Oltre a puntare al successo sia nel WEC che in IMSA, Ford nel 2025 ha quindi deciso di allargare ulteriormente il suo programma sportivo tentando anche l’assalto al DTM. La squadra HRT Ford Performance, ad oggi, non ha ancora rivelato i suoi piloti, ma sicuramente punterà su due figure esperte e in grado di regalare soddisfazioni alla Casa dell’Ovale Blu.

Thomas Voss, direttore Motorsport dell’ADAC ente che organizza il DTM, ha accolto con entusiasmo la notizia: «L’ingresso di Ford nel DTM con un programma ufficiale è una grande conferma per il campionato e una splendida notizia per concludere la nostra stagione del 40° anniversario. Siamo lieti del ritorno di un marchio con una storia così importante nel DTM e della Mustang GT3, che sicuramente conquisterà molti fan».

Mark Rushbrook, Direttore Globale di Ford Performance Motorsports, ha dichiarato: «Accogliere un team come HRT nella famiglia di Ford Performance è un momento decisamente importante per noi. La comprovata esperienza di Haupt Racing Team nel DTM evidenzia il potenziale della Mustang GT3. Questa collaborazione rafforza la nostra posizione globale nelle competizioni GT3 e ci apre nuove opportunità per espandere il programma Mustang Racing nel 2025».

Infine Ulrich Fritz, amministratore delegato di Haupt Racing Team, ha aggiunto: «HRT ha fatto grandi progressi negli ultimi anni, sviluppando una notevole competenza nella gestione e nello sviluppo delle vetture da corsa. Siamo entusiasti di questo nuovo progetto e onorati di essere stati scelti da Ford per guidare le sue operazioni in Europa. La Mustang GT3 è una vettura di nuova generazione che vogliamo portare al massimo livello. Inoltre siamo grati a Mercedes-AMG per la lunga e costruttiva collaborazione come Performance Team».