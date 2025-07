F1 Gp Silverstone, Norris conquista per la prima volta il GP di casa, Piastri secondo, incredibile terzo Hulkenberg davanti a Hamilton. Inguardabile Leclerc

Pioggia, cambi gomme, magie, errori, 97 minuti di pura adrenalina. Il GP di Silverstone è stato tutto questo. Lando Norris è salito per la seconda volta consecutiva sul gradino più alto del podio, la prima sul circuito di casa, ottavo successo in carriera. Ed ora si è portato a soli 8 punti dal compagno di squadra Oscar Piastri. Che è stato fenomenale sul bagnato, ma ha commesso una leggerezza (pericolosa) prima di ripartire da una situazione di safety-car.

PIastri si è lanciato dopo che la SC aveva accelerato per andare ai box. Poi, improvvisamente, ha frenato per scaldare i dischi ovviamente, ma ha rischiato di farsi tamponare da Max Verstappen che lo seguiva in seconda posizione creando anche il panico nelle posizioni retrostanti. La pressione sul pedale del freno è stata di 60 bar, troppi, ed è scattata la penalità di 10".

Peccato perché Piastri è stato impeccabile finché ha occupato la prima posizione. Ha superato Max Verstappen con forza, ha allungato su di lui con facilità, aveva la vittoria nelle proprie mani. Oscar ha ritenuto eccessiva la penalità, così anche il team principal Andrea Stella, ma l'evidenza della manovra è stata chiara e i 10" sono stati giusti.

Norris a quel punto si è messo tranquillo. E' rimasto dietro al compagno di squadra senza rischiare, ha atteso il pit-stop finale, per montare le slick come tutti, e ritrovarsi in testa. Un sogno per Norris vincere a Silverstone davanti al suo pubblico. C'erano intere tribune riempite da tifosi vestiti di giallo, come il casco di Lando, che è sempre più nel cuore dei suoi connazionali proprio come lo è da sempre Lewis Hamilton.

Per Norris è il quarto successo stagionale e oramai è sempre più chiaro che la lotta per il titolo mondiale è ristretta ai due piloti McLaren. Non c'è spazio per qualche miracolo, anche perché Verstappen ha commesso uno dei suoi rarissimi errori (negli ultimi mesi) girandosi al restart dalla safety-car, quella che ha causato la penalità a Piastri. In quel momento era secondo, davanti a Norris, ed ha ripreso la gara in decima posizione concludendo poi quinto. Non una giornata positiva per Verstappen e per la Red Bull-Honda, che si è ritrovata uno Yuki Tsunoda tistemente inesistente.

Lewis Hamilton ha commesso qualche errore per via di una Ferrari instabile, come sempre descrive. Ma ha disputato una gara estremamente grintosa fin dal via. Dopo un cambio gomme forse non arrivato nel momento milgiore, si è ritrovato ottavo da quarto ed ha recuperato con grande forza, arrivando non lontano dal terzo gradino del podio. Non ce l'ha fatta perché, messe le slick, ha sbagliato un paio di volte, ma la SF25 non ne aveva più. E' comunque stato bello rivedere un Hamilton così pimpante per tutto il fine settimana di Silverstone.

Al contrario, Charles Leclerc ha svolto una gara inguardabile. La scelta, al termine del giro di ricognizione, di entrare in corsia box per montare le gomme slick (erano tuttii sulle wet intermedie) non ha affatto pagato perché dopo poco ha piovuto. Leclerc aveva visto che i primi due settori erano da slick, non il terzo, ma si poteva asciugare velocemente, Ha sbagliato e come lui anche George Russell. Il problema è che poi non ne ha azzeccata una, è finito fuori pista diverse volte ed ha concluso 14esimo, penultimo. La Ferrari era assettata per l'asciutto? Chissà, forse è una delle tante giustificazioni che si cercano di dare per salvare la brutta prova di Leclerc.

Buon per la Ferrari che la Mercedes ha fatto peggio e quindi il secondo posto nella classifica costruttori è sempre il suo. Russell si è buttato via come Leclerc, poi ha commesso anche lui diversi errori ben supportato dal team che incredibilmente lnel finale gli ha montato slick hard su una pista fredda e umida. Andrea Kimi Antonelli è stato tamponato da Isack Hadjar che non l'aveva visto, "nascosto" da una nuvola di acqua. Ha proseguito per qualche giro, poi si è dovuto ritirare. Come Hadjar, finito contro le barriere in un incidente che poteva avere brutte conseguenze. Antonelli aveva subìto anche un pit-stop senza senso, slick nel momento sbagliato perché dopo poco ha piovuto. Ma chi fa le strategie in Mercedes, un ubriaco prelevato dal primo pub di Silverstone?

L'eroe del giorno è Nico Hulkenberg. Partiva dall'ultima fila, per una serie di circostanze favorevoli nella serie dei pit-stop si è ritrovato quarto dietro a Lance Stroll, anche lui come il tedesco bravo nello sfruttare una situazione positiva. Poi, Hulkenberg ha tenuto un passo incredibile, nessuno riusciva a raggiungerlo. Non ha commesso il benché minimo errore con la sua Sauber-Ferrari, ha raggiunto e superato Stroll, poi ha resistito alla rimonta di Hamilton. Una vera magia quella di Hulkenberg, pilota di assoluto valore, da sempre affidabile e concreto con le squadre di centro e bassa classifica, che ha festeggiato il primo podio in carriera al GP 239. Emozioni vere.

E un plauso alla Sauber che è al quarto Gran Premio consecutivo in zona punti e a Spielberg aveva portato entrambi i piloti in top 10. Questa volta però, Gabriel Bortoleto è finito in ghiaia dopo aver montato troppo presto gomme slick a mescola media. La Sauber ha fatto un salto enorme nella classifica costruttori balzando dal nono al sesto posto. Mattia Binotto può dirsi soddisfatto, in Audi pure.

Una gara superba l'ha fatta anche Pierre Gasly con l'Alpine-Renault, un passo elevatissimo il suo col bagnato dopo una altrettanto bella qualifica. Il francese sta tenendo a galla l'Alpine, Franco Colapinto si è dovuto ritirare ancora prima di partire. Bella soddisfazione per l'Aston Martin-Mercedes che ha la sede del team a pochi km dal circuito. Stroll, che l'avevamo dato per disperso da diverse setitmane, si è rinvigorito con l'acqua santa di Silvertone ed ha convinto con un bel settimo posto. A dire la verità era quinto, ma è crollato nei giri finali. A punti pure Fernando Alonso, nono. Tra di loro un bravo Alexander Albon con la Williams-Mercedes che non ha trovato in zona punti Carlos Sainz.

Disastro per la Racing Bulls-Honda: Liam Lawson subito fuori per un rovinoso contatto al primo giro con Esteban Ocon. Hadjar, invece, KO per quel brutto incidente con Antonelli descritto sopra. Ancora peggio quel che hanno fatto i piloti Haas, entrati in contatto nel finale giocandosi così la zona punti. Ocon ha chiuso troppo, Bearman non poteva sparire e bum. Ocon colleziona il record di incidenti con i compagni di squadra: Sergio Perez in Force India, Gasly in Alpine ed ora aggiunge Bearman in Haas.

Il racconto della gara

Tre giri al termine, Norris ha il GP di casa in tasca, Piastri dovrà riflettere su quella sciocchezza compiuta con la safety-car. Hulkenberg sta magicamente resistendo a Hamilton, ora a 5"8. Stroll è quinto davanti a Verstappen e Gasly, motlo vicini. Bearman sta attaccando Russell per il decimo posto

Hamilton cerca disperatamente il terzo gradino del podio, ma Hulkenberg è lontano e il ferrarista commette un altro errore

La situazione al giro 46 di 52 vede Norris +4"7 Piastri +27"5 Hulkenberg +33"7 Hamilton poi Stroll Verstappen Gasly Alonso Albon Russell, questi a punti. Seguono Bearman Sainz Ocon Leclerc Tsunoda

Errore di Piastri che rischia grosso, ma prosegue

Norris ai box per montare le slick mescola media

Verstappen si lamenta, dice che la sua Red Bull con le slick è inguidabile, ma un po' tutti hanno grandi difficoltà

Ancora per terre Leclerc...

Per Ocon la storia continua... dopo le famose sportellate con i compagni di squadra Perez in Force India e Gasly in Alpine

Non era un fuori pista quello di Ocon ma un contatto incredibile con il compagno di squadra (Haas) Bearman. Bella giravolta per entrambi

44° giro - Piastri infila la corsia box per montare le slick medie e sconta i 10" di penalità. Fuori pista Ocon che rientra

43° giro di 52: cambio gomme per Hulkenberg (medie) e Leclerc (soft)

E' il momento delle slick? Ai box Hamilton Stroll Verstappen Gasly. Hamilton monta le soft e va subito lungo alla prima curva, soft anche per Stroll, medie per Verstappen Gasly Sainz Bearman e Tsunoda

41° giro - Tra Piastri e Norris sempre 1"5, la vittoria andrà a Norris in quanto Piastri ha una penalità di 10". Hulkenberg tiene il terzo posto su Hamilton che ha cominciato a perdere terreno ed è a 2". Quarto è Stroll che precede Verstappen Gasly Leclerc Sainz e Albon.

In questo momento l'azzardo delle slick non sembra pagare, Russell è subito finito in testacoda, Alonso è nettamente più lento di chi ha le wet

39* giro di 52 - Russell ai box monta gomme slick hard

Hulkemberg sta disputando una gara meravigliosa, Hamilton è a 8 decimi da lui

38° giro - Alonso azzarda le gomme slick e monta le medie. E' il primo a farlo

36° giro - Piastri e Norris divisi da 1"5, terzo Hulkenberg a 29"5, quarto Hamilton a 30"3, poi Stroll Gasly Russell Alonso Verstappen Sainz Leclerc Albon Bearman Ocon Tsunoda

Russell da diversi giri è alle spalle di Gasly, ma non riesce a superarlo

Hamilton non perde tempo e supera Stroll salendo quarto, Vertstappen scavalca Sainz per il nono posto

35° giro - Hulkenberg passa di forza Stroll e va terzo

Hulkenberg ha raggiunto Stroll e tra loro è battaglia per il terzo posto. Ma alle loro spalle sta arrivando come un fulmine Hamilton, a 2"4 da Hulkenberg

Piastri comunica che la pista si sta asciugando, ma lentamente e quindi non è ancora il momento per montare gomme slick

Stroll terzo e Hulkenberg quarto hanno beneficiato di tali posizioni per un pit-stop fortunato durante safety-car

Piastri conduce con 3"2 su Norris, 21" su Stroll, 22" su Hulkenberg, 25"8 su Hamilton poi Gasly Russell Alonso Sainz Verstappen Albon Leclerc Bearman Ocon Tsunoda

30° giro - Hamilton supera Gasly e sale quinto, ora è a 4" da Hulkenberg

Hamilton punta Gasly e lo attacca per il quinto posto

26° giro - Gran sorpasso di Hamilton su Russell per il sesto posto

Si è ritirato ai box Antonelli, probabilmente per l'urto subìto da Hadjar

Piastri penalizzato di 10" per la frenata in safety-car che ha rischiato di creare il caos

24° giro - Hamilton va fuori linea e viene superato da Russell

Piastri conduce su Norris, 3" il divario. Terzo a 8"8 è Stroll seguito da vicino da Hulkenberg, poi Gasly Hamilton Russell Alonso Sainz Verstappen Albon Leclerc Ocon Tsunoda Bearman Antonelli

23° giro - Testacoda di Bearman che riparte

Piastri poco prima della ripartenza ha accelerato e poi frenato e per poco non è stato tamponato da Verstappen. Una manovra che non piacerà sicuramente alla direzione gara

La safety-car va ai box, la corsa riparte e Verstappen commette un clamoroso errore compiendo un emzzo testacoda scivolando in nona posizione

Siamo soltanto al 21° giro di 52 e sono già accadute tantissime cose

Antonelli rientra ai box per un nuovo cambio gomme e per far controllare il posteriore della sua Mercedes dopo la tamponata ricevuta da Hadjar

In regime di safety-car, Piastri Verstappen Norris Stroll Hulkenberg Gasly Hamilton Russell Alonso Sainz Albon Leclerc Tsunoda Bearman Antonelli Ocon

Hadjar ha tamponato Antonelli, che non ha riportato danni, in quanto il francese in una nuvola di acqua non l'ha visto

Gran botto di Hadjar, rientra la safety-car mentre Ocon va ai box per montare un altro set di wet intermedie

18° giro - Piastri tiene a distanza Verstappen che ha un vantaggio di 1"7 su Norris

La safety-car rientra ai box e la gara riprende

La SC è entrata per motivi di sicurezza in quanto l'asfalto per la troppa pioggia era troppo viscido

Safety car in pista, ma ancora non si capisce il perché se non per la forte pioggia

Leclerc finisce per terre e prati, ma rientra in gara

13° giro - Piove forte, Piastri ha un gran vantaggio su Verstappen, 13", che è attaccato da Norris. Quarto è Stroll a 7" da Norris poi Hulkenberg Gasly Ocon Hamilton Russell e Alonso in top 10. A seguire Sainz Albon Tsunoda Leclerc Antonelli Hadjar Bearman

Ai box tutti, Norris però ci mette più tempo del previsto nel cambio gomme e Verstappen lo ripassa in corsia box

Norris supera Verstappen che commette un errore e va nella via di fuga

Ai box Lelerc Stroll e Hadjar per montare gomme wet intermedie

Ricomincia a piovere forte, Piastri leader con 5" su Verstappen che si ritrova negli specchietti la sagoma della McLaren di Norris

10° giro - Piastri ha già messo 3"4 su Verstappen, Norris è a 5", Hamilton a 11"5. Antonelli ai box per rimontare gomme wet intermedie come Hulkenberg

Battaglia anche tra Leclerc e Antonelli, con gomme slick e solo in 14esima e 15esima posizione. Antonelli ha superato il monegasco

Piastri riesce a superare Verstappen e il pubblico inglese si esalta, Verstappen non è molto simpatico da queste parti...

La gara riprende e Piastri attacca forte Verstappen

7° giro - Sempre in regime di Vritual Safety car, Stroll a sorpresa entra ai box per montare gomme soft slick, benché la pioggia sia attesa da un momento all'altro

Secondo il meteo dovrebbe piovere tra 10 minuti, non una buona notizia per chi ha messo le slick

Bortoleto non riesce a raggiungere i box e si ferma lungo il tracciato. Di nuovo Virtual safety car

5° giro - Verstappen e Piastri sono divisi da pochi decimi, Norris invece è a 3"5 e Hamilton a 8"4

La gara riprende, Bortoleto con le slick va in ghiaia, ma riesce a ripartire con l'ala posteriore danneggiata

Ai box Antonelli per montare gomme hard le stesse che aveva montato Russell prima del via. Leclerc Hadjar e Bortoleto invece, hanno le medie

Il replay evidenzia come Lawson abbia chiuso troppo la traiettoria esterna venendo centrato da Ocon

Verstappen quindi conduce su Piastri Norris Hamilton Gasly Alonso Sainz Antonelli Albon Tsunoda Hulkenberg Stroll Ocon Russell Leclerc Hadjar Bortoleto Bearman

Virtual safety car

C'è Lawson fuori pista mentre Colapinto si è ritirato ai box, non è neanche partito

Hamilton va all'attacco di Norris ma il sorpasso non riesce

Partenza perfetta di Verstappen che prende subito largo davanti a Piastri Norris Hamilton Gasly Alonso Sainz Antonelli

Colpo di scena, Leclerc Russell e Hadjar ai box per montare gomme slick, ai box anche Bortoleto Bearman e Colapinto

Ogni angolo e ogni tribuna del circuito sono completamente affollati

Pochi secondi al giro di ricognizione, spunta il sole, ma la pista è bagnata e tutti hanno le gomme da bagnato intermedie, con la banda di color verde

Piove o non piove? Il dilemma a Silverstone è di attualità. Stamane, la gara della Formula 3 è stata sospesa verso la metà perché la pista era divenuta impraticabile. La successiva corsa della Formula 2 si è svolta con la pioggia. E la Formula 1?

Gp Silverstone, dove vederlo in tv e streaming: orario e griglia di partenza

L'asfalto è bagnato, sta piovendo, e dense nuvole nere sono parcheggiate nei pressi di Silverstone. Max Verstappen quest'anno ha vinto soltanto due gare, Suzuka e Imola, e l'incidente di Spielberg al primo giro innescato da Andrea Kimi Antonelli lo ha quasi estromesso dal discorso iridato. Ma oggi tutto potrebbe cambiare.

La pioggia propone sempre copioni impensabili nel film di un Gran Premio, Verstappen precede le due McLaren-Mercedes di Oscar Piastri e Lando Norris e quanto meno lo spettacolo non mancherà. Anche perché in seconda fila c'è George Russell con la Mercedes, voglioso come Norris di esaltare il pubblico locale, come del resto Lewis Hamilton, quinto in griglia davanti a Charles Leclerc. Tutto potrà accadere in questo GP da non perdere.