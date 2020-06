Formula E, i 14 EPrix della settima stagione si correranno tutti nel 2021

LONDRA – La settima stagione della Formula prevede 14 gare, le stesse che erano in programma nella sesta, azzoppata dalla pandemia. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha dato il via libera al calendario 2021 oltre ad aver approvato anche misure integrative per garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle prossime rassegne. Che a partire dalla prossima stagione si fregeranno della denominazione di “campionato mondiale”.

A differenza del passato, l'intera stagione si correrà nello stesso anno solare. La prima prova sarà il 16 gennaio a Santiago del Cile. La “carovana” resterà in Sud America anche per il secondo ePrix, in programma a Città del Messico il 13 febbraio. Le due gare consecutive in Arabia Saudita sono state inserite alla fine dello stesso mese, il 26 e 27: il circuito sarà sempre quello nei pressi della capitale, a Ad Diriyah.

Il 13 marzo si tonerà a competere in Cina, sempre a Sanya. Poi la Formula E sbarcherà a Roma il 10 aprile, primo evento europeo della rassegna. Il nuovo circuito capitolino è ancora in attesa di approvazione. Due settimane più tardi è in programma l'ePrix di Parigi e l'8 maggio il campionato si trasferirà sulla Costa Azzurra per la tappa monegasca, dove il tracciato è stato rivisto e deve venire omologato.

La Formula E cambierà continente in occasione del nono appuntamento, fissato per il 23 maggio a Seul, una delle città che avrebbe dovuto esordire già nel calendario della sesta stagione. L'eprix numero 10 si disputerà il 5 giugno, ma ancora non è stata ufficializzata la sede, che potrebbe essere Giakarta, dove era saltato l'evento del 2020. Il 19 giugno la Formula E rientrerà a Berlino (prima città ad ospitare la rassegna in tutte le stagioni), prima del trasferimento a New York il 10 luglio. Il doppio evento finale si svolgerà a Londra il 24 e 25 luglio, anche in questo caso su un circuito in attesa di approvazione.