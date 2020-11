F1, si correrà in Arabia Saudita nel 2021: Gran premio di notte a novembre a Jeddah

Il calendario 2021 di F1 presenterà una nuova gara in Arabia Saudita. La città di Jeddah ospiterà il Gran Premio dell' Arabia Saudita nel novembre 2021. L'evento vedrà i piloti e costruttori sfidarsi per le strade della città in una spettacolare gara notturna. La gara del 2021, la prima di una partnership a lungo termine tra la Formula 1 e la Federazione saudita di automobili e motocicli (SAMF), si svolgerà sulla corniche di Jeddah, che corre lungo le rive del Mar Rosso, fornendo uno sfondo costiero per un fine settimana pieno di sport motoristici dal vivo, intrattenimento e cultura che conquisteranno la seconda città più grande dell' Arabia Saudita.

Il resto del programma di F1 del 2021 sarà annunciato più avanti, ha spiegato il circus della F1. «Siamo entusiasti di dare il benvenuto all' Arabia Saudita in Formula 1 per la stagione 2021 e accogliamo con favore il loro annuncio a seguito delle speculazioni degli ultimi giorni», ha dichiarato Chase Carey, Presidente e CEO della Formula 1. «L' Arabia Saudita è un paese che sta rapidamente diventando un centro per lo sport e l'intrattenimento con molti eventi importanti che si svolgono negli ultimi anni e siamo molto lieti che la Formula 1 correrà lì dalla prossima stagione. La regione è estremamente importante per noi e con il 70% della popolazione saudita sotto i 30 anni, siamo entusiasti del potenziale di poter raggiungere nuovi fan e portare i nostri fan esistenti in tutto il mondo a gare emozionanti da una posizione incredibile e storica. Pubblicheremo il calendario provvisorio completo per il 2021 nelle prossime settimane e sarà sottoposto all'approvazione del World Motor Sport Council».

Sua Altezza Reale il Principe Abdulaziz Bin Turki AlFaisal Al Saud, il Ministro dello Sport ha aggiunto: «L' Arabia Saudita sta accelerando in avanti e la velocità, l'energia e l'entusiasmo della Formula 1 riflettono perfettamente il viaggio di trasformazione che il paese sta intraprendendo. Come abbiamo visto negli ultimi anni, la nostra gente vuole essere al centro dei più grandi momenti dello sport e dell'intrattenimento dal vivo. E non sono più grandi della Formula 1. Non importa dove nel mondo si svolga, la Formula 1 è un evento che riunisce le persone per celebrare un'occasione che va ben oltre lo sport. Non vediamo l'ora di condividere questa esperienza unica e condividere Jeddah con il mondo. Per molti sauditi questo sarà un sogno che si avvera».

«Oggi è rivoluzionario in tutti i sensi», ha aggiunto Sua Altezza Reale il Principe Khalid Bin Sultan Al Faisal, Presidente della Federazione saudita di automobili e motociclette. «Credo fermamente che il Gran Premio dell' Arabia Saudita sarà il più grande evento sportivo ospitato nella storia del nostro paese e ha il potenziale per cambiare vite, percezioni e raggiungere nuovi pubblici e comunità come mai prima d'ora. Far gareggiare le icone dello sport e delle squadre storiche in Arabia Saudita davanti a giovani fan e famiglie è davvero rivoluzionario». «Non abbiamo un ricco patrimonio di sport motoristici, ma in un breve lasso di tempo come federazione ci siamo guadagnati una solida reputazione nel fornire eventi internazionali di livello mondiale come la Formula E e il Rally Dakar prosegue il presidente della Federazione saudita-. Di conseguenza, l' Arabia Saudita ospita letteralmente milioni di giovani appassionati di sport motoristici. Molti di loro staranno già sorridendo e facendo il conto alla rovescia per vedere i loro eroi nel novembre 2021. I nostri piani ci vedranno portare lo sport a un numero ancora maggiore di persone con una celebrazione che raggiunga tutte le comunità ed è aperta a tutti».