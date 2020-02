Tutte le date e le località delle presentazioni delle monoposto di F1 2020

La prima, e speriamo sia di buon auspicio, sarà la Ferrari. La squadra di Maranello presenterà la monoposto 2020 martedì 11 febbraio e lo farà in un luogo inedito, singolare: il Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia. L'evento si svolgerà nel tardo pomeriggio, ed anche questa è una novità. Il giorno seguente, mercoledì 12, a Parigi verrà mostrata la nuova Renault RS20 mentre poco più a nord, in Gran Bretagna e sulla pista di Silverstone, vedremo più o meno nello stesso momento la Red Bull RB15-Honda. Una presentazione spartana quella della Red Bull, che avverrà direttamente ai box del circuito britannico dove si terrà uno shake-down con Max Verstappen e Alexander Albon. Proprio come farà la Mercedes 48 ore dopo sempre a Silverstone, venerdì 14. Il team di Toto Wolff aveva già operato questa scelta lo scorso anno. Subito in pista, subito shake-down con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Sempre nel giorno di San Valentino, a Salisburgo, sarà la volta dell'Alpha Tauri-Honda (ex Toro Rosso) mettersi in mostra. Il nome del team con base a Faenza, cambia nome in quanto il gruppo Red Bull di Dieter Mateschitz ha deciso di promuovere a livello mondiale il brand di moda da poco lanciato. Da qui la scelta di chiamare Alpha Tauri la squadra. Perché a Salisburgo? Perché è la città di Mateschitz e miglior occasione per presentare sia la monoposto 2020 sia il proprio marchio non poteva esserci.

Torniamo indietro di un giorno: giovedì 13 sarà il turno della McLaren-Renault, brillantemente quarta nel Mondiale 2019, ad esporre la MCL35 nella propria sede di Woking, in Gran Bretagna. Lunedì 17, ma solo via internet, saranno pubblicate le foto della Williams FW43. Nel pomeriggio dello stesso giorno, la Racing Point-Mercedes, che nel 2021 si chiamerà Aston Martin, svelerà la RP20 nella cittadina di Mondsee, in Austria, sede dello sponsor di acqua minerale BWT che ha imposto il color rosa da qualche anno. Rimangono Haas e Alfa Romeo, che a differenza dei rivali non faranno alcuna particolare presentazione o shake-down. Le loro monoposto saranno mostrate direttamente nella corsia dei box del circuito di Montmelò (Barcellona) il mattino presto della prima giornata dei test collettivi che inizieranno il 19 febbraio e si concluderanno il 21.

Le date delle presentazioni 2020

11 febbraio - Ferrari

12 febbraio - Renault

12 febbraio - Red Bull-Honda

13 febbraio - McLaren-Renault

14 febbraio - Mercedes

14 febbraio - Alpha Tauri-Honda

17 febbraio - Williams-Mercedes

17 febbraio - Racing Point-Mercedes

19 febbraio - Haas-Ferrari

19 febbraio - Alfa Romeo-Ferrari