Domenicali punta a recuperare uno dei Gp annullati per la guerra in Medio Oriente

Il presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, ha espresso la sua «speranza» che uno dei due Gran Premi di Formula 1 in programma a inizio stagione nei paesi del Golfo, cancellati a causa della guerra in Medio Oriente, possa essere reinserito nel calendario 2026. Le due gare di F1 previste per aprile in Bahrein e a Gedda (Arabia Saudita) sono state annullate a causa del conflitto armato tra Stati Uniti e Israele da un lato, e Iran dall'altro, scontri che hanno coinvolto gli Stati arabi del Golfo. «Se potremo annunciare qualcosa riguardo alla possibilità di recuperare le gare non disputate, lo faremo al momento opportuno e in condizioni soddisfacenti - ha dichiarato il n.1 della F1 a Sky Sport Uk - È una vera speranza perché, se le condizioni saranno giuste, metteremo in atto il nostro piano. Se c'è anche la minima possibilità, perché no?".

Domenicali non ha specificato quale dei due Gran Premi cancellati verrà reinserito, ma Sky SportS ipotizza che si tratti del Bahrein, che si inserirebbe tra Baku e Singapore all'inizio di ottobre. In ogni caso, la decisione deve essere presa prima della «pausa estiva» di agosto per ragioni logistiche, ha affermato. Le ultime due gare di questa stagione di F1, che ora conta solo 22 appuntamenti, restano in programma in Qatar (27-29 novembre) e ad Abu Dhabi (4-6 dicembre). Il capo della F1 spera che si svolgano regolarmente. «Abbiamo il dovere di assicurarci di essere pronti a gestire il nostro calendario come previsto», ha affermato, confidando in «un segnale estremamente positivo per lo sport e per la politica, se stiamo andando nella giusta direzione». Dalla firma di un memorandum d'intesa il 17 giugno, Stati Uniti e Iran sono impegnati in negoziati che dovrebbero durare 60 giorni, periodo rinnovabile, con l'obiettivo di porre fine in modo definitivo alla guerra in Medio Oriente.