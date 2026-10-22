Formula 1 e MotoGp si incontrano ad Austin, show ad alta velocità prima del Gp degli Stati Uniti

Formula 1 e MotoGp insieme per la prima volta sulla stessa pista nello stesso week end con l'ambizione di vedere un giorno un vero e proprio 'matrimonio'. La MotoGp porterà le due ruote più veloci al mondo sul circuito di Austin in Texas che questo fine settimana ospiterà il Gran Premio degli Stati Uniti di F1 2026, con quattro moto della top class pronte a regalare spettacolo in un'esibizione prevista per il sabato.

L'esibizione è in programma dalle 18:40 alle 19:00 ora italiana, con i piloti della Hall of Fame che percorreranno il circuito americano prima delle ultime libere di Formula 1 in una gara che vedrà Kimi Antonelli giocarsi le prime chance per entrare nella storia del Circus e del Bel Paese dei motori. Un'opportunità unica di portare la MotoGP direttamente in uno dei maggiori eventi sportivi negli Stati Uniti e in uno dei weekend di motorsport più partecipati al mondo.

La MotoGP Hall of Fame include piloti come Dani Pedrosa (KTM), il pilota MotoGP nel 2027 e campione del mondo Nicolò Bulega (Ducati), e i collaudatori MotoGP Andrea Dovizioso (Yamaha) e Lorenzo Savadori (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) che sul circuito di Austin regaleranno ai fan della Formula 1 la possibilità di vivere da vicino la velocità e il suono della MotoGP, con moto in grado di produrre oltre 130 decibel di suono.