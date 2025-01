Circus, estensione pluriennale del Gran Premio del Belgio. A Spa-Francorchamps si correrà fino al 2031

La Formula 1 ha concordato un'estensione pluriennale del Gran Premio del Belgio, che vedrà la gara disputarsi sull'iconico Circuit de Spa-Francorchamps per quattro dei prossimi sei anni. L'estensione, che include i Gran Premi delle stagioni 2026, 2027, 2029 e 2031, è il frutto di investimenti significativi effettuati sul circuito negli ultimi anni, tra cui l'aggiunta di due nuove tribune, che ne aumenteranno la capienza di 10.000 posti, e il miglioramento dell'intrattenimento fuori pista e dell'esperienza dei fan. Il circuito vallone è celebrato sia dagli appassionati che dai piloti per il suo mix di lunghi rettilinei e curve veloci e impegnative, tra cui uno dei tratti di pista più famosi al mondo, dove i piloti sfrecciano attraverso Eau Rouge e Raidillon, per poi raggiungere il rettilineo del Kemmel. Quest'anno, il Gran Premio del Belgio ha accolto 380.000 fan durante l'intero weekend di gara, in tre avvincenti giornate che hanno visto Lewis Hamilton della Mercedes conquistare la sua seconda vittoria della stagione e la quinta a Spa.

Costruito nel 1921, Spa-Francorchamps è stato uno dei soli sette circuiti ad aver preso parte al campionato inaugurale di Formula 1 nel 1950 e da allora ha ospitato 57 Gran Premi. Con i suoi 7,004 km, è il circuito più lungo del calendario di Formula 1 e ha visto alcuni dei piloti più decorati dello sport, tra cui Ayrton Senna, Michael Schumacher, Niki Lauda e Sebastian Vettel, vincere lì. Dall'attuale griglia, anche Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Max Verstappen hanno ottenuto la vittoria sul circuito. Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha dichiarato: «Il Gran Premio del Belgio è stata una delle gare che hanno dato vita al nostro campionato inaugurale nel 1950, quindi, mentre celebriamo il nostro 75° anniversario, è giusto condividere la notizia di questa importante estensione. Spa-Francorchamps è giustamente elogiato da piloti e fan come uno dei migliori circuiti del mondo e ha ospitato alcuni momenti incredibili nel corso delle sue numerose stagioni in Formula 1. Negli ultimi anni ha subito un notevole lavoro per migliorare la struttura e l'esperienza complessiva dei fan, e vorrei rendere omaggio al promotore e al governo della Vallonia per la loro dedizione e il loro appassionato supporto alla Formula 1 in Belgio».