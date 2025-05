Leclerc: «A Miami direzione giusta, speriamo si vinca presto». Norris: «Ora i migliori, ma McLaren forte tutta la stagione»

«Poco a poco sto cercando di adattare il mio stile di guida alla macchina. E questa nuova direzione, che è un po' più estrema e un po' più difficile da guidare, sembra dia performance e nell'ultima gara abbiamo fatto un grande lavoro su quel lato. Spero continueremo a trovare sempre più prestazione e mi auguro che questo ci porti a vincere presto». Così Charles Leclerc a Sky in vista del gp di Miami, sesto appuntamento del mondiale di Formula 1.

«Salire sul gradino più alto del podio era il mio sogno da bambino e farlo qui lo scorso anno è stato bellissimo, spero di poterlo rifare quest'anno. Le sfide sono le stesse di sempre ovvero gli avversari. Al momento forse siamo i migliori ma gli altri sono lì. Cercheremo di migliorare come ci proveranno gli altri, io spero in un weekend pulito». Così Lando Norris in vista del week end del gp di Miami (in programma anche la Sprint): il pilota della McLaren, che in classifica è secondo alle spalle del compagno di team Oscar Piastri, ha spiegato che sta «lavorando per capire dove migliorare. Ma non è né mancanza di velocità né di talento. Ci sono cose a livello di guida e di feeling con la macchina da migliorare».

Quanto agli avversari «non crediamo che da Barcellona in poi i valori possano cambiare. Penso che noi saremo forti per tutta la stagione, gli altri possono pensare ciò che vogliono. Macchina più adatta a Piastri? Ci sono alcune cose che non mi consentano di provare le sensazioni di cui avrei bisogno e di permettermi di guidare come penso di poter fare. Lui è stato più bravo ad adattarsi forse, però possono arrivare cose che mi aiuteranno ad esprimermi a livello più alto».