Fia emette avviso pericolo caldo anche per il Gp di Austin. Al Circuit of the Americas si raggiungeranno i 34 gradi

La Fia, l'organo di governo della Formula 1, ha emesso un avviso di pericolo per il caldo per il Gran Premio degli Stati Uniti di domenica, in seguito all'allerta lanciata a Singapore due settimane fa. Si prevede che la temperatura al Circuit of the Americas di Austin raggiungerà i 34 gradi Celsius durante la gara sprint di sabato, superando la soglia di 31 gradi Celsius per il pericolo di caldo. Le monoposto saranno dotate di componenti aggiuntivi, tra cui una pompa, un impianto idraulico e un accumulatore termico con fluido freddo generato dal sistema, che verrà distribuito ai piloti tramite uno speciale giubbotto ignifugo dotato di vari tubi.

Attualmente i piloti possono scegliere se indossare o meno il giubbotto, ma le monoposto devono comunque essere dotate dei componenti per garantire condizioni di parità. Il giubbotto è stato un argomento importante durante il Gp di Singapore, poiché potrebbe diventare obbligatorio dalla prossima stagione ogni volta che verrà dichiarato un pericolo per il caldo, una situazione a cui il campione in carica Max Verstappen si oppone. «Penso che dovrebbe essere un'opzione, che ognuno possa scegliere autonomamente se indossarlo o meno», ha detto il pilota della Red Bull. L'olandese ha aggiunto che «dopo 15-20 minuti il ​​gilet diventa molto caldo. Quindi, non aiuta affatto».

«Alla fine, si tratta della propria sicurezza e di come ci si sente al riguardo. Non credo che dovrebbero renderlo obbligatorio». La scomoda rete di tubi nell'abitacolo, già stretto, e il rischio di malfunzionamento del dispositivo sono tra i motivi per cui i piloti potrebbero rifiutarsi di indossare il gilet. A Singapore, la Fia ha emesso un segnale ufficiale di pericolo calore per la prima volta in assoluto in F1.