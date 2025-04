GP di Arabia Saudita, libere 3: Norris e Piastri impressionano con le McLaren, Leclerc quinto e in difficoltà, Hamilton in crisi.

Come volano queste McLaren-Mercedes. Se il terzo turno di Jeddah è l'anticipo di quel che vedremo in qualifica, non ci sarà storia per la pole, che sarà un affare privato tra Lando Norris e Oscar Piastri. L'inglese ha concluso primo in 1'27"489, l'australiano è secondo in 1'27"513. Appena 24 millesimi dividono i due piloti di Zak Brown mentre George Russell, terzo con la Mercedes, ha rimediato un distacco abissale, 627 millesimi.

GP Arabia Saudita, libere 2: la McLaren al comando, Leclerc quarto con la Ferrari

Ancora più lontano Max Verstappen con la Red Bull-Honda, quarto in 1'28"334 (845 millesimi il gap) che precede di poco la Ferrari di Charles Leclerc, 1'28"372. In qualifica diminuiranno queste differenze che appaiono decisamente preoccupanti per chi non guida una McLaren?



Pasqua e Pasquetta con lo sport: calcio, ciclismo Formula 1 e tennis. Tutto il programma dei giorni festivi

La sessione è stata pulita, non ci sono stati errori o contatti con i muretti. Se Russell ha concluso terzo, Andrea Kimi Antonelli è risultato decimo a mezzo secondo dal compagno. Ci sarà da lavorare in vista della qualifica. Bene Yuki Tsunoda che sta tenendo un buon passo con la seconda Red Bull ed ha rimediato solo 3 decimi da Verstappen. In crisi Lewis Hamilton che proprio non riesce a trovare la giusta fiducia con la SF-25 ed è a mezzo secondo da Leclerc. Il quale ha comunque lamentato una totale mancanza di aderenza. Il problema è sempre quello...



Ferrari, un Leclerc in forma punta al primo podio nel GP d'Arabia. Hamilton indietro, McLaren favorite

Il casa Williams-Mercedes si punta alla Q3 e lo confermano le prestazioni di Alexander Albon e Carlos Sainz, rispettivamente quinto e sesto. Pierre Gasly con l'Alpine-Renault continua a fare miracoli ed è ottavo. Isack Hadjar è vicinissimo alla top 10 con la Racing Bulls-Honda, appaiono in crisi questa volta le Haas-Ferrari.



Sabato 19 aprile 2025, libere 3



1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'27"489 - 18 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'27"513 - 19

3 - George Russell (Mercedes) - 1'28"116 - 17

4 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'28"334 - 14

5 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"372 - 21

6 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'28"389 - 16

7 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'28"570 - 15

8 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'28"625 - 16

9 - Yuki Tsunioda (Red Bull-Honda) - 1'28"670 - 14

10 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'28"679 - 18

11 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'28"769 - 17

12 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'28"780 - 20

13 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'28"861 - 18

14 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'28"888 - 19

15 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'28"898 - 21

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'28"989 - 15

17 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'29"220 - 16

18 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'29"336 - 20

19 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'29"410 - 24

20 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'29"478 - 19