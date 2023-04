GP di Baku, pole di Leclerc davanti a Verstappen e Perez. Quarto posto per l'altra rossa di Carlos Sainz

Clamorosa pole di Charles Leclerc e della Ferrari nella qualifica che determina lo schieramento del Gran Premio di Baku. Il pilota monegasco è stato impressionante nel corso della sessione. Leclerc nel suo primo push aveva ottenuto incredibilmente lo stesso tempo della Red Bull-Honda di Max Verstappen, 1'40"445, poco dietro Sergio Perez in 1'40"563.

Gp di Azerbaigian, al via una nuova App per godere in Tv di uno spettacolo unico



Le qualifiche

Nel secondo tentativo, Leclerc è stato superlativo togliendo poco più di due decimi al suo precedente riferimento cronometrico e chiudendo in 1'40"203. Anche Verstappen si è migliorato, ma di poco terminando il suo giro in 1'40"391. L'olandese è stato più rapido di Leclerc soltanto nel terzo settore, 24"667 contro 24"788, mentre nel primo tratto Charles era transitato in 35"224 (Max in 35"277) e nel settore centrale in 40"191 rispetto al 40"447 del campione del mondo. E qui, Leclerc ha fatto la differenza.

La Ferrari torna così in pole, l'ultima l'aveva realizzata proprio il monegasco lo scorso 2 ottobre a Singapore. Per lui è la 19esima pole in carriera. La SF-23 ha dimostrato sul giro secco di essere veloce, soprattutto su questo tracciato cittadino che non presenta curve di appoggio che sono state il punto debole fino ad ora della Rossa per quanto riguarda il bilanciamento e il grip.

Soddisfazione per Frederic Vasseur e Laurent Mekies che finalmente possono raccogliere le prime soddisfazioni in questo avvio di stagione che è stato tanto complicato per gli uomini di Maranello. Peccato per Carlos Sainz che ha raccolto la quarta prestazione a ben otto decimi dal compagno di squadra. Un divario notevole e che esalta ancora di più il giro finale di Leclerc.

Ferrari e Red Bull, dunque, poi la Mercedes con Lewis Hamilton buon quinto, non distante da Sainz, ma a 914 millesimi dalla Ferrari in pole. Il sette volte iridato si è messo dietro una Aston Martin-Mercedes questa volta poco ficcante. Fernando Alonso è sdesto mentre Lance Stroll è nono. E' andata peggio a George Russell che con la seconda Mercedes non ha superato lo scoglio della Q2, battuto per 4 millesimi proprio da Hamilton.

Nella topo 10 troviamo le due McLaren-Mercedes, che tanto hanno faticato nell'avvio di campionato. Lando Norris è seettimo, il rookie Oscar Piastri decimo. Bene Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri-Honda. Dopo un pessimo avvio nel turno libero, con una toccata nel muro, il giapponese ha ripagato gli sforzi del team siglando un buon ottavo tempo. Male la Alpine-Renault,

12esima con Esteban Ocon mentre PIerre Gasly ha subito picchiato nel Q1 causando una bandiera rossa e vanificando il lavoro dei suoi meccanici che dopo il fuoco sprigionatosi dal motore nel turno libero erano riusciti a rimettere in sesto la A523. Incidente nel Q1 anche per Nyck De Vries. Non male la prestazione delle due Williams-Mercedes che hanno superato la Q1 con Alexander Albon e Logan Sargeant al contrario delle due Haas-Ferrari.

Venerdì 28 aprile 2023, qualifica gran premio

1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'40"203 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'40"391 - Q3

3 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'40"495 - Q3

4 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'41"016 - Q3

5 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'41"177 - Q3

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'41"253 - Q3

7 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'41"281 - Q3

8 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'41"581 - Q3

9 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'41"611 - Q3

10 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'41"611 - Q3

11 - George Russell (Mercedes) - 1'41"654 - Q2

12 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'41"798 - Q2

13 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'41"818 - Q2

14 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'42"259 - Q2

15 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'42"395 - Q2

16 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'42"642 - Q1

17 - Nico Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'42"755 - Q1

18 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'43"417 - Q1

19 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'44"853 - Q1

20 - Nyck De Vries (Williams-Mercedes) - 1'55"282 - Q1