Formula 1, Leclerc: «Nessuna pressione, consapevoli di noi»

«Per noi sarà un weekend normale, ci concentreremo come sempre sul nostro lavoro. Sappiamo bene cosa facciamo, e sappiamo anche che non c'è nessun tipo di problema». Così Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nel giovedì che anticipa la gara d'Interlagos, penultimo appuntamento del Mondiale 2019. Il monegasco scatterà con con meno 10 posizioni in griglia per la sostituzione della Power Unit. «Dunque - aggiunge Leclerc ai microfoni di sky - non ci sarà assolutamente una pressione aggiuntiva perché non dobbiamo dimostrare nulla di diverso rispetto al solito. Siamo consapevoli di ciò che facciamo e siamo contenti così».