Magico successo di Antonelli nel GP di Montreal, grande secondo posto di Hamilton che vince il duello con Verstappen

Cinque i Gran Premi disputati, quattro le vittorie di Andrea Kimi Antonelli. Quattro successi consecutivi. Cosa dire di più di questo ragazzo bolognese di 19 anni che sta letteralmente dominando con la Mercedes il campionato del mondo di F1? Se nella gara Sprint di sabato Antonelli ha commesso qualche errore di troppo nel fratricida duello con il compagno di squadra George Russell, nel Gran Premio è stato incredibile. Si è riproposto un furioso duello tra Russell, partito dalla pole, ed Antonelli. Si sono superati una infinità di volte, le loro gomme si sono sfiorate a ripetizione, ma questa volta il 19enne italiano non ha sbagliato quasi nulla. Sì, qualche sbavatura c'è stata, piccola però. E anche Russell non è stato da meno.

Un duello di altri tempi quello messo in scena dai due piloti Mercedes, anche rischioso se vogliamo perché un minimo errore di uno dei duellanti poteva provocare un disastro. Ma non è andata così, per fortuna e per bravura dei contendenti. Alla fine, il duello si è spento quando Russell, sfortunatissimo, ha dovuto parcheggiare la sua Mercedes a bordo pista per un problema tecnico. Antonelli si è così trovato solo al comando, ha potuto respirare e... accendere la radio. Scherzi a parte, dietro di lui, Max Verstappen con la Red Bull-Ford era lontano e così Lewis Hamilton con la Ferrari.

Shanghai, Suzuka, Miami e ora Montreal. Questi i circuiti dove Antonelli ha alzato la coppa del vincitore. La prima gara della stagione, a Melbourne, aveva invece segnato il primo posto di Russell. A conferma del dominio totale anche della Mercedes. Antonelli ha ora 131 punti, Russell lo segue con 88, poi c'è Leclerc a quota 75 ed Hamilton con 72.

Russell sta sicuramente vivendo un periodo di difficoltà, Non pensava di trovare in casa un avversario vero, così competitivo già al secondo anno di F1. Certo, ha avuto gare sfortunate, in altri momenti è semplicemente stato inferiore ad Antonelli. A Montreal aveva fatto tutto bene con le due pole, la vittoria autoritaria nella gara Sprint, il gran duello nel Gran Premio che forse, forse, lo avrebbe riportato al successo dopo Melbourne. E invece no, la sua Mercedes si è ammutolita ed ora si ritrova a 43 punti di distacco da Antonelli.

Grande secondo posto di Hamilton. Lo aveva detto alla vigilia di Montreal che qualcosa sarebbe cambiato nel suo approccio alle gare, un lavoro diverso al simulatore e piccoli particolari aggiustati. E si è visto. Hamilton ha battuto Leclerc sia nella qualifica Sprint sia nella qualifica del Gran Premio, poi in gara è stato superbo, tenendo sempre un passo elevatissimo. Terzo a lungo, nel finale è andato a prendere Verstappen e lo ha superato con una bella manovra alla curva 1. Per Hamilton è il secondo podio stagionale dopo il terzo posto di Shanghai.

La Ferrari è sembrata solida per tutto il fine settimana canadese. Hamilton ha fatto l'Hamilton, e da un po' non lo si vedeva su questi livelli. Non particolarmente entusiasmante la prova di Leclerc, comunque quarto al traguardo. Ha ammesso di non avere mai sentito "in mano" la SF-26 a Montreal e lo conferma anche il quasi testacoda nel finale in uscita dall'ultima curva. Una battuta a vuoto per Leclerc, non è la fine del mondo, a Monte Carlo si rifarà.

Bella prestazione anche per Verstappen, tornato nei piani alti. Dopo una qualifica difficile, il quattro volte campione del mondo ha conquistato il primo podio 2026, un terzo posto importante per lui e per la Red Bull che, va ricordato, si è costruita la power unit in casa con il supporto tecnico della Ford. Isack Hadjar con l'altra Red Bull si è reso protagonista di una manovra pericolosissima ai danni di Leclerc, sul lungo rettifilo che porta alla chicane finale. Per questo motivo è stato penalizzato di 10", poi ha preso un'altra penalità per non avere rispettato una bandiera gialla. Peccato per questi comportamenti perché stava viaggiando bene e nonostante tutto ciò si è preso il quinto posto finale.

La cronaca

Grande vittoria di Antonelli che precede un immenso Hamilton, secondo davanti a Verstappen. E dire che c'era qualcuno che criticava il sette volte campione del mondo... Quarto Leclerc poi Hadjar Colapinto Lawson Gasly Sainz e Bearman a punti. Seguono Piastri Hulkenberg Bortoleto Ocon Stroll Bottas

Ultimo giro - Antonelli è tranquillo al comando, Hamilton mette metri importanti su Verstappen nonostante i doppiati che si profilano davanti a lui

Verstappen va all'attacco di Hamilton alla prima curva, ma il sette volte campione del mondo regge l'assalto

C'è bagarre anche per il settimo posto tra Lawson e Gasly

Intanto c'è stato un testacoda di Hulkenberg alla prima curva, è ripartito ed è 11esimo a 26" da Bearman decimo

Hadjar ne ha combinata un'altra, stop and go per non avere rispettato le bandiere gialle

63° giro - Verstappen non molla la Ferrari e rimane molto vicino ad Hamilton

62° giro - Hamilton riesce a prendere la scia di Verstappen nel rettifilo pre chicane, affronta la chicane benissimo e supera prima della curva 1 Verstappen

Intanto Antonelli vola con 9"3 di vantaggio su Verstappen

60° giro di 68 - Hamilton non riesce ad attaccare con forza Verstappen

Ricordiamo che la Red Bull si è costruita in casa, con il supporto della Ford, la power unit, un lavoro enorme quello fatto dal team inglese che sta portando i primi risultati importanti

59° giro di 69 - Hamilton è attaccato a Verstappen, chiede al box Ferrari più potenza

Hamilton ha raggiunto Verstappen e andrà all'attacco per il secondo posto

54° giro di 68 -Leclerc in uscita dall'ultima curva fa un mezzo testacoda e riesce ad evitare i muretti

Virtual safety car, Hadjar va ai box per scontare la penalità e intanto monta gomme soft. Ai box anche Piastri, sconta anche lui la penalità e cambia le gomme con le soft

Leclerc nervoso dice al suo ingegnere di non disturbarlo via radio. Evidentemente l'essere stato battuto per tutto il weekend da Hamilton ha fatto il suo effetto...

Hamilton suona la carica e prova ad andare a prendere Verstappen, come on guys ha detto via radio al box Ferrari

47° giro - Dopo un breve periodo di virtual safety car per detriti in pista, tolti acrobaticamente da un coraggioso commissario di pista, la gara riprende con Atnonelli che ha 4"2 su Verstappen e 7"3 su Hamilton. A 15" c'è Leclerc che precede di 2"2 Hadjar, che però avrà una penalità di 10". A punti sono anche Colapinto sesto, Lawson Gasly Sainz e Bearman. Piastri è 11esimo poi Hulkenberg Bortoleto Ocon Stroll Bottas

Intanto Norris, scortato dai commissari di pista è travolto dall'entusiasmo del pubblico

Arriva la giusta penalità ad Hadjar, 10 secondi

43° giro - Perez arriva ai box con la sospensione anteriore destra divelta forse a seguito di un urto contro un muretto laterale. Se fosse un cedimento strutturale (senza urto) ci sarebbe da preoccuparsi

Si ritira Norris per un probabile problmea al cambio, disastrosa gara per la McLaren

40° giro - Leclerc riesce finalmente a superare Hadjar, finito sotto investigazione per la brutta precedente manovra. Leclerc è ora quarto a 6"5 da Hamilton

In seguito al pit-stop generale, Antonelli Verstappen Hamilton Hadjar Leclerc Sainz Bearman hanno montato gomme medie. Colapinto ha messo le hard, Lawson le soft

35° giro - Leclerc attacca Hadjar sul rettifilo ma il francese della Red Bull fa una manovra scorrettissima

La gara riprende con Antonelli ora tranquillo leader con 4"6 di vantaggio su Verstappen, 11"8 su Hamilton, poi Hadjar che dopo il pit-stop si è ritrovato davanti a Leclerc. Sesto Colapinto, poi Lawson Gasly Norris e Sainz in top 10. Seguono Bearman Piastri Hulkenberg Bortoleto Ocon Perez Stroll Bottas

31° giro - Antonelli ai box con Verstappen Hamilton Leclerc Hadjar. Tutti cambiano le gomme

Ai box Colapinto Lawson Gasly Bearman Sainz Perez

Virtual safety car

30° giro - Colpo di scena, Russell si ferma a bordo pista e si ritira evidentemente per un problema tecnico

29° giro - Russell e Antonelli sempre attaccati, Verstappen terzo a 6"5, Hamilton ha perso terreno ed è a 5" dall'olandese mentre Leclerc è quinto a 2"5 da Hamilton

Intanto, respiriamo... Piastri ha preso 10" di penalità per l'incidente con Albon e Alonso si è ritirato ai box

26° giro - Russell riattacca Antonelli e lo supera di nuovo

25° giro - Antonelli arriva lungo al tornante, Russell torna primo, ma Antonelli non ci sta, riesce ad affiancare Russell e arrivano appaiati alla staccata della chicane. Il pilota italiano deve tagliare la variante e rimane primo

23° giro - Antonelli ci prova sul lungo rettifilo che porta alla chicane finale e approfittando di un doppiato passa Russell, costretto a rallentare

20° giro - Russell resiste alla pressione incredibile di un bravissimo Antonelli, Verstappen è terzo a 6"7 ed ha Hamilton in scia. A ben 7" da Hamilton c'è Leclerc seguito da vicino da Hadjar. A 21" dal francese della Red Bull, troviamo Colapinto poi Lawson Gasly Bearman Sainz Norris Piastri Hulkenberg Alonso Ocon Bortoleto Perez Stroll Bottas

Russell e Antonelli percorrono tutto il rettilineo che porta alla chicane finale appaiati, ma Russell all'interno resiste e si tiene la prima posizione

16° giro - Sempre vicinissimi Russell e Antonelli, nonostante ciò riescono a guadagnare e Verstappen si trova a 5"3 con Hamilton alle sue spalle, poi Leclerc Hadjar Colapinto Lawson Gasly Bearman Sainz Alonso Ocon Norris Hulkenberg Bortoleto Piastri Stroll Bottas. Ritirato Albon per l'urto ricevuto da Piastri

Piastri è dovuto rientrare ai box per un contatto con Albon, un grave errore dell'australiano. Piastri è rientrato in gara, ma doppiato dopo aver cambiato il musetto

13° giro - Piastri ancora ai box, si ritira Albon.

Antonelli supera Russell che poi lo risupera. E' duello

10° giro - Russell ha 1" di vantaggio su Antonelli, 4"5 su Verstappen e 5"2 su Hamilton che precede Leclerc di 1"4. Poi Hadjar Colapinto Lawson Bearmn e Gasly, questi nella zona punti. A seguire Norris Albon Piastri Alonso Ocon Sainz Hulkenberg Stroll Bortoleto Perez Bottas

8° giro - Verstappen sorprende Hamilton che lamenta mancanza di potenza del motore

6° giro - Russell attacca Antonelli all'ultima staccata, lo passa e Antonelli per un soffio non lo tampona, tagliando la variante

Le due Mercedes non riescono a prendere il largo, Antonelli ha 7 decimi su Russell e 1"5 su Hamilton, 2"3 su Verstappen

4° giro - Antonelli guida davanti a Russell Hamilton Verstappen Leclerc Hadjar Colapinto Lawson Bearman Alonso Gasly Ocon Albon Norris Stroll Piastri Hulkenberg Sainz, ai box anche gli altri che sono partiti con le rain, ovvero i piloti Audi e Cadillac

Anche Norris va ai box, scelta assurda quella della McLaren. Antonelli va in testa, Russell lo attacca

Mentre Norris comanda con le gomme rain, Piastri decide di entrarei ai box per mettere gomme medie

Grande partenza di Norris dalla seconda fila che sorprende i due piloti Mercedes con Antonelli che scatta meglio di Russell e va secondo. Quarto Hamilton che supera Piastri

La Racing Bulls di Lindblad è arrivata nel suo box, i 21 piloti rimasti sono nuovamente schierati per il via

Strano che non ci sia una apertura lungo il muretto box, i piloti costretti a fare un altro giro di ricognizione

I commissari di pista stanno spingendo la Racing Bulls di Lindblad, operazione lenta

Piastri comunica via radio al team McLaren che la scelta delle gomme rain non appare molto felice...

Si compie un altro giro di ricognizione

Tutto da rifare, Lindblad, nono in griglia di partenza, rimane bloccato, la marcia non si è inserita ha comunicato il rookie inglese della Racing Bulls

Completato il giro di ricognizione

Scelta curiosa quella della McLaren di partire con le rain

Dunque attenzione alle gomme: con le rain Norris, Piastri che sono in seconda fila, mentre Russell e Antonelli hanno le soft da asciutto. Soft anche per Hamilton Verstappen Hadjar Leclerc Bearman Ocon Albon Alonso Stroll. Con le rain anche Hulkenberg Bortoleto Perez Bottas. Con le medie da asciutto Lindblad Colapinto Gasly

Il boss ella McLaren Zak Brown non è presente a Montreal essendo a Indianapolis per la 500 Miglia, dove la McLaren è impegnata nel campionato Indycar

Stroll partirà dai box, continua il momento disastroso della ricchissima Aston Martin progettata dal genio Adrian Newey, poco genio in questa occasione... al pari del motore Honda

L'asfalto è umido, piove leggermente, sarà complicato mandare in temperatura le gomme. Slick o rain?

Pronti per la diretta del Gran Premio del Canada? Fa freddo, appena 12 gradi, 17 gradi la temperatura dell'asfalto. Per ora non piove. Si è appena concluso il momento dell'inno nazionale

Poteva non scoppiare la rivalità tra due piloti che, al volante della stessa monoposto Mercedes nettamente superiore alla concorrenza (almeno per questa fase della stagione), lottano per la vittoria? Se nelle prime tre prove del Mondiale, gare sprint comprese, Andrea Kimi Antonelli e George Russell non si sono mai trovati in piena bagarre per il successo per una serie di motivi, ecco che a Montreal la rivalità interna è emersa fragorosa. Nella corsa sprint di sabato, con Russell al comando, Antonelli è andato all'attacco furioso del compagno di squadra, ma esagerando. Nel primo tentativo, ha sbagliato la manovra, tentando un sorpasso all'esterno della prima curva con Russell che chiaramente si è difeso. Poi, Antonelli ci ha riprovato poco dopo commettendo un errore di valutazione, tagliando la variante e perdendo il secondo posto a vantaggio di Lando Norris. Il bolognese, ha poi tentato il sorpasso al campione del mondo della McLaren, ma ha nuovamente sbagliato la scelta arrivando lungo in frenata.

Insomma, un Antonelli troppo nervoso e difatti il team principal Mercedes Toto Wolff è dovuto intervenire via radio per calmarlo. Antonelli non faceva che lamentarsi e gli è stato detto di pensare a guidare. Oggi la rivalità tra i due piloti Mercedes si ripeterà. Russell ha soffiato la pole ad Antonelli, entrambi sono in prima fila, entrambi vogliono vincere. Antonelli per allungare in classifica in quanto è leader del campionato con 18 punti di vantaggio proprio su Russell, che al contrario vuole accorciare il distacco. Ma Russell e Antonelli dovranno guardarsi dai due piloti McLaren, in seconda fila e anche dalla Ferrari di Lewis Hamilton, quinto e con una grande voglia di tornare sul podio. Poi, c'è la variante non da poco del meteo. Fa freddo a Montreal, ha piovuto e la gara potrebbe svilupparsi con l'asfalto bagnato. Non ci resta che aspettare le ore 22 per assistere a questa bella sfida.