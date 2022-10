GP di Austin, la diretta: esce Bottas, safety-car, Leclerc al pit, Verstappen leader

19° giro - In safety-car Verstappen Hamilton Perez Leclerc Russell Vettel Stroll Gasly Alonso Norris Tsunoda Ocon Schumacher Zhou Magnussen Ricciardo Albon Latifi

La safety-car ha aiutato Leclerc che così non ha perso diverse posizioni nel pit-stop

Al pit Leclerc Alonso Ocon Schumacher Magnussen Albon Latifi

Nella ghiaia Bottas alla curva 19, safety-car

17° giro - Verstappen Leclerc Hamilton Vettel Perez Russell Alonso Stroll Ocon Schumacher Magnussen Gasly Bottas Norris Tsunoda Albon Zhou Ricciardo Latifi

La situazione: Verstappen +2"8 Leclerc (senza pit) +6"2 Hamilton +7"4 Vettel (senza pit) +14"3 Perez +19"6 Russell che ha fatto il pit ritrovandosi però dietro a Perez

Bel sorpasso di Hamilton a Vettel per la terza posizione

16° giro - Box per Stroll che rimonta le gomme medie

Verstappen torna leader con 2" su Leclerc che però non ha ancora fatto il pit-stop

15° giro - Pit anche per Perez e Norris, gomme dure per loro

Leclerc supera Stroll e sale in terza posizione

14° giro - Pit-stop per Verstappen e Russell che sconta i 5" di penalità. Gomme dure per entrambi

Verstappen rimane in pista con 12"6 su Russell che continua a tenere dietro Perez

13° giro - Ai box Hamilton che riparte con le Pirelli dure

Alla curva 12 Leclerc supera Vettel e va sesto

12° giro - Pit per Gasly, gomme dure per lui

Partiti con le gomme dure, Alonso e Ocon stanno recuperando posizioni grazie ai pit-stop altrui e sono già in decima e undicesima posizione

Leclerc ha preso Vettel, lotta per il sesto posto

11° giro - Ai box Bottas Tsunoda e Ricciardo. Bottas gomme dure, Tsunoda medie, Ricciardo dure

Verstappen aumenta ancora il vantaggio su Hamilton, 3"7. Ma l'olandese lamenta il pericolo del vento

10° giro - Pit stop per Albon Zhou e Latifi. Le due Williams rimontano gomme medie, Zhou le dure

Verstappen ha 3"2 su Hamilton e 9" su Russell che ha in scia Perez. Poi le due Aston Martin di Stroll e Vettel con Leclerc al loro inseguimento

8° giro - Perez ha raggiunto Russell per il terzo posto

7° giro - Verstappen +2"5 su Hamilton, +8" Russell +9"2 Perez +10" Stroll +12" Vettel +14"8 Leclerc

Testacoda di Latifi, Perez supera anche Stroll e va quarto

Anche Perez da ottavo in griglia sta recuperando ed è quinto dopo aver passato Vettel

Intanto Leclerc continua la sua rimonta e dopo aver passato Gasly ha superato anche Norris ed ora è settimo

Russell supera Stroll e sale terzo

5° giro - Verstappen aumenta il vantaggio su Hamilton a 2"5

La direzione gara penalizza di 5" a Russell per il contatto a Sainz, decisamente poco considerando l'entità del danno provocato

3° giro - Verstappen ha 1"8 su Hamilton mentre incredibile è il terzo posto di Stroll con la Aston Martin. Quarto Russell che precede Vettel Perez Norris Gasly Leclerc già nono e Albon, questa la top 10

Sainz ai box, purtroppo si deve ritirare

Verstappen conduce su Hamilton Stroll Russell Vettel Norris Perez Gasly Albon Leclerc Bottas Alonso Ricciardo Tsunoda Schumacher Latifi Zhou Magnussen Sainz Ocon

Parte male Sainz, Verstappen scatta meglio e va al comando alla prima curva, ma Russell urta Sainz che va in testacoda

Tribune strapiene, in tre giorni 440 mila presenze

Si sta per completare il giro di formazione

Partono con gomme dure Magnussen Alonso Schumacher e Ocon, che parte dalla pit-lane. Tutti gli altri hanno pneumatici di mescola media

Tira vento ad Austin, ma non c'è pericolo di pioggia

Carlos Sainz scatterà dalla pole del GP degli USA sul circuito di Austin (Texas), ma al suo fianco in prima fila non troverà il compagno Charles Leclerc, secondo in qualifica, ma 12esimo in griglia di partenza per la penalità dovuto al cambio della power unit, bensì il neo campione del mondo Max Verstappen. Sarà senza dubbio una grande sfida quella tra i due ex compagni in Toro Rosso, quando erano molto giovani ed entrambi parte del programma Junior Red Bull. E oggi anche molto tristi per la scomparsa a 78 anni di Dieter Mateschitz, il grande boss della Red Bull che dal nulla ha creato una Academy piloti incredibile e ben due squadre di F1, la stessa Red Bull divenuta vincente come poche, e il team "scuola" Toro Rosso, poi divenuto Alpha Tauri. Sainz vs Verstappen dunque, e quel breve rettifilo con la parte finale in salita che porta alla prima curva secca a sinistra, potrà dirci molto su come si svilupperà la corsa. Ma attenzione alle due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che scatteranno dalla seconda fila e potrebbero insidiare, almeno nei primi giri, i due piloti in prima fila. E il tutto sotto gli occhi di Brad Pitt, la star di Hollywood che sta preparando un film sulla Formula 1.