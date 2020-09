Gp d'Italia, la Mercedes monopolizza la prima fila: in pole Hamilton. Terzo Sainz. Ferrari 13ª e 17ª

Secondo Helmut Marko e tutti quella della Red Bull che hanno spinto con la FIA per far sì che venisse cancellato per regolamento l'utilizzo del "party mode", la Mercedes da Monza avrebbe smesso di dire la sua in qualifica. La manovra anti sportiva, le cose non si cambiano a campionato in corso per penalizzare una squadra che ha agito nel rispetto delle regole, è però miseramente fallita. La W11 e la sua power unit sono comunque imprendibili per tutti e su un circuito dove serve motore e massima aerodinamica, non ce n'è stato per nessuno. il party lo farà Lewis Hamilton che ha conquistato l'ennesima pole, la numero 93, davanti al generoso Valtteri Bottas, battuto per appena 69 millesimi.

Se c'è una squadra che ha sofferto l'addio al party mode, viene da ridere a dirlo, è proprio la Red Bull-Honda con Max Verstappen soltanto quinto, seconda peggior qualifica 2020, mentre Alexander Albon è nono ed ha addirittura rischiato di non superare il Q1. Magica seconda fila per Carlos Sainz con la McLaren-Renault, il quale ha quasi ripetuto alla grande il risultato del terzo turno libero concluso secondo, mentre non vi è riuscito Lando Norris (che aveva terminato terzo), sesto alla bandiera a scacchi. Bene anche Sergio Perez, quarto con la Racing Point-Mercedes, il suo compagno di squadra Lance Stroll è ottavo. Ci si aspettava molto dalla Renault, e invece Daniel Ricciardo è settimo con Esteban Ocon incapace di superare la Q2. Il francese è anche stato molto scorretto con Kimi Raikkonen nella Q1.

Decima e undicesima l'Alpha Tauri-Honda, con il francese Pierre Gasly davanti a Daniil Kvyat. La Ferrari è tredicesima con Charles Leclerc, il quale ha fatto tutto il possibile per arrivare alla settima fila. Sebastian Vettel non ha superato il Q1 grazie alla strategia da comica della Ferrari che lo ha mandato in pista in mezzo al traffico ed è diciassettesimo. Male Antonio Giovinazzi, fuori al Q1 e battuto ampiamente dal compagno di squadra Raikkonen.

Sabato 5 settembre 2020, qualifica

1 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'18"887 - Q3

2 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'18"956 - Q3

3 - Carlos Sainz (McLaren-Renault) - 1'19"695 - Q3

4 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'19"720 - Q3

5 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'19"725 - Q3

6 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'19"820 - Q3

7 - Daniel Ricciardo (Renault) - 1'19"864 - Q3

8 - Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) - 1'20"049 - Q3

9 - Alexander Albon (Red Bull-Honda) - 1'20"090 - Q3

10 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"177 - Q3

11 - Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) - 1'20"169 - Q2

12 - Esteban Ocon (Renault) - 1'20"234 - Q2

13 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'20"273 - Q2

14 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'20"926 - Q2

15 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'21"573 - Q2

16 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'21"139 - Q1

17 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'21"151 - Q1

18 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'21"206 - Q1

19 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'21"587 - Q1

20 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'21"717 - Q1