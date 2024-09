GP Monza, McLaren imbattibili in qualifica: Norris in pole, Piastri secondo. Ferrari quarta e quinta, crollo Red Bull

Li avevano lasciati sfogare nel turno libero, il secondo e il terzo, poi nella qualifica sono saliti alla ribalta. Lando Norris ed Oscar Piastri si sono presi la prima fila del GP d'Italia a Monza con una prestazione che non ammette discussioni. Nonostante il divario minimo, con i primi sei racchiusi in appena 186 millesimi, i due piloti di Zak Brown hanno dominato la Q3. E come già accaduto a Budapest lo scorso luglio, le due McLaren MCL38 scatteranno davanti a tutti.

F1, Gp Monza: il punto dopo le qualifiche

Norris e Piastri si erano portati in testa nel primo push con i tempi di 1'19"401 e 1'19"436. Nel secondo tentativo, l'inglese si è migliorato ulteriormente nel primo e secondo settore (da 26"400 a 26"395, da 26"748 a 26"579), ma non nel terzo, chiudendo in 1'19"327. Piastri invece, nel suo giro finale non è riuscito ad abbassare nei tre settori i suoi riferimenti ed è rimasto sull'1'19"436. Ma nessuno è stato in grado di superarlo. Una prova di forza notevole quella della McLaren con Norris alla quarta pole 2024, la quinta in carriera, dopo Montmelò, Budapest e Zandvoort.

La Mercedes, che aveva messo a segno un uno-due nel terzo turno libero, si è dovuta accontentare della terza posizione con George Russell. L'inglese aveva iniziato con 1'19"569, ed era già terzo nel primo spunto, poi si è portato sul crono finale di 1'19"440 migliorandosi nel primo e terzo settore (da 26"349 a 26"296, da 26"384 a 26"300). E' mancato Lewis Hamilton, primo nel secondo e terzo turno libero. Il sette volte iridato si è arenato rimanendo su tempi peggiori nel primo e terzo settore nel suo giro finale passando da 1'19"601 del primo push, che lo vedeva quarto, a 1'19"513.

Hamilton è stato scavalcato dalle due Ferrari. Non era iniziata bene la Q3 per Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma nella tornata conclusa sotto la bandiera a scacchi, Leclerc da sesto è balzato quarto passando da 1'19"704 a 1'19"461 mentre Sainz è rimasto quinto scendendo a 1'19"467 dopo aver realizzato 1'19"701. Tra i due ferraristi, appena 6 millesimi di differenza. Da sottolineare il grande passo in avanti compiuto da entrambi nel giro finale.

Praticamente dispersa la Red Bull-Honda e questa è una clamorosa notizia. Max Verstappen è settimo con un distacco mai visto prima: 695 millesimi. Ottavo, invece, Sergio Perez, a pochi centesimi dal compagno. Inatteso questo crollo della RB20. Come detto sopra, i primi sei sono racchiusi in 186 millesimi, poi c'è un gran salto per trovare Verstappen, a mezzo secondo dal sesto, che è Hamilton. Un distacco che ti aspetteresti da una Aston Martin, da una Williams, non dalla Red Bull.

In quinta fila, una buona Williams-Mercedes con Alexander Albon nono, a meno di tre decimi da Verstappen, poi Nico Hulkenberg, come sempre ficcante con la Haas-Ferrari e bravo a centrare la Q3 per la sesta volta con il piccolo team americano. Kevin Magnussen, con la seconda Haas, è 13esimo. Male la Aston Martin-Mercedes, 11esima con Fernando Alonso e addirittura fuori dal Q1 con Lance Stroll. Positiva la prestazione di Daniel Ricciardo con la Racing Bulls-Honda, 12esimo, mentre il suo compagno Yuki Tsunoda non ha fatto meglio del 16esimo posto.

La prima qualifica in F1 per Franco Colapinto è stata caratterizzata da un errore alla curva Lesmo che gli è costata il probabile accesso in Q2. Ma per l'argentino, la qualifica si è conclusa nel Q1 con il 18esimo tempo. Disastro Sauber-Ferrari che dopo gli acuti del venerdì con Valtteri Bottas, è sparita e i due piloti partiranno dall'ultima fila.

Sabato 31 agosto 2024, qualifica

1 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'19"327 - Q3

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'19"436 - Q3

3 - George Russell (Mercedes) - 1'19"440 - Q3

4 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'19"461 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'19"467 - Q3

6 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'19"513 - Q3

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'20"022 - Q3

8 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'20"062 - Q3

9 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'20"299 - Q3

10 - Nioo Hulkenberg (Haas-Ferrari) - 1'20"339 - Q3

11 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'20"421 - Q2

12 - Daniel Ricciardo (Racing Bulls-Honda) - 1'20"479 - Q2

13 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'20"698 - Q2

14 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'20"738 - Q2

15 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'20"766 - Q2

16 - Yuki Tsunoda (Racing Bulls-Honda) - 1'20"945 - Q1

17 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'21"013 - Q1

18 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'21"061 - Q1

19 - Valtteri Bottas (Sauber-Ferrari) - 1'21"101 - Q1

20 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'21"445 - Q1