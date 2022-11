GP di San Paolo, qualifica: incredibile pole di Magnussen con la Haas sotto la pioggia, naufragio Ferrari

L'incredibile è accaduto. Finalmente verrebbe da dire. Molto raramente nella storia della F1 i piccoli team hanno vinto un Gran Premio o conquistato una pole. Ebbene, nella qualifica di San Paolo, Kevin Magnussen ha portato la Haas-Ferrari in pole per la gara sprint che si terrà domani, sabato. Cosa è accaduto. Fin dall'avvio della Q1, la pioggia ha fatto capolino sul circuito brasiliano rendendo la vita difficile a piloti e strateghi delle squadre. Se nella prima e seconda frazione non ci sono stati particolari sorprese e piloti hanno potuto utilizzare le slick a mescola soft, nella Q3 finale la pioggia ha iniziato a cadere piuttosto forte dopo pochi minuti. Giusto il tempo per i piloti di effettuare un giro di lancio e uno cronometrato, con le soft.

Magnussen in quel frangente è stato il più bravo e lesto a portarsi in cima alla classifica col tempo di 1'11"674 mentre Max Verstappen chiudeva secondo con la sua Red Bull-Honda in 1'11"877 complice un errore alla curva 8. George Russell, che aveva realizzato il terzo tempo in 1'12"059, al termine del lungo rettifilo che porta alla curva 4 ha sbagliato la frenata mettendo la ruota anteriore destra sulla riga bianca di delimitazione della pista e la posteriore sull'erba. Un erroraccio che lo ha portato dritto nella via di fuga. Nella fretta di ripartire, Russell si è girato insabbiandosi definitivamente. E' così stata sventolata la bandiera rossa e pochi minuti dopo, contemporaneamente, come detto sopra, ha cominciato a piovere.

Poteva essere una cosa breve, invece no, Magnussen ai box fremeva e così tutto il personale della piccola squadra americana diretta dall'italiano Gunther Steiner e il cui motore è fornito dalla Ferrari e il telaio è da sempre realizzato dalla Dallara. Alla fine nessuno è sceso in pista e il danese ha potuto festeggiare la prima pole, e con lui tutta la Haas, in F1 che gli permetterà di partire davanti a tutti nella corsa sprint. Magnussen, 30 anni, era uscito dalla F1 alla fine del 2020 non trovando un sedile, e dedicandosi alle gare Endurance in USA. Ma per via della guerra in Ucraina e il conseguente licenziamento del russo Nikita Mazepin prima dell'avvio del Mondiale 2022, Haas ha richiamato Magnussen. Che subito ha mostrato di non aver perso lo smalto dei tempi migliori.

Il figlio d'arte, il padre Jan ha corso in F1 con McLaren e Stewart nella metà degli anni Novanta, ha disputato a oggi 139 Gran Premi con McLaren, Renault e Haas e il suo miglior piazzamento in gara risale al 2015 quando con la McLaren si è piazzato secondo a Melbourne. Poi, tanti piazzamenti, ma mai era riuscito a piazzarsi in pole. Incredulo, il pilota danese che entra nella storia della Danimarca: mai infatti un pilota di quel Paese ha siglato il miglior tempo in una qualifica di F1. L'idolo locale è infatti Tom Kristensen che in F1 non ha mai gareggiato, ma ha vinto ben nove 24 Ore di Le Mans.

Dunque, nella gara sprint, Magnussen partirà dal palo con a fianco Verstappen, seconda fila per Russell e un bravo Lando Norris che ha superato i problemi di gastrite che lo avevano tormentato mercoledì notte. La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz, quinta (ma nella gara di domenica pagherà cinque posizioni di penalità per cambio del turbo), mentre Charles Leclerc non ha ottenuto neanche un tempo. Ancora una volta il box Ferrari, che già nel Q1 era andato in tilt con le gomme da montare sulla monoposto del monegasco, ha sbagliato strategia. Leclerc è stato mandato in pista, con le gomme intermedie da pioggia, unico a farlo, quando la pista era ancora asciutta e una volta montate le slick, ha cominciato a piovere. Non c'è bisogno di ulteriori commenti...

Venerdì 11 novembre 2022, qualifica

1 - Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) - 1'11"674 - Q3

2 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'11"877 - Q3

3 - George Russell (Mercedes) - 1'12"059 - Q3

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'12"263 - Q3

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'12"357 - Q3

6 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'12"425 - Q3

7 - Fernando Alonso (Alpine-Renault) - 1'12"504 - Q3

8 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'12"611 - Q3

9 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'15"601 - Q3

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - no time - Q3

11 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'11"631 - Q2

12 - Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) - 1'11"675 - Q2

13 - Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) - 1'11"678 - Q2

14 - Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) - 1'12"140 - Q2

15 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'12"210 - Q2

16 - Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) - 1'15"095 - Q1

17 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'15"197 - Q1

18 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo-Ferrari) - 1'15"486 - Q1

19 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'16"264 - Q1

20 - Mick Schumacher (Haas-Ferrari) - 1'16"361 - Q1