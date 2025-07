Formula 1 Gp Silverstone, libere 3: Leclerc a caccia della pole mette in riga McLaren e Red Bull

La Ferrari sfida apertamente McLaren e Red Bull. Anche nel terzo turno libero, la SF25 si è espressa sui livelli dei rivali. Charles Leclerc ha concluso al comando con 1'25"498 rifilando quasi un decimo ad Oscar Piastri.

Il riepilogo della gara

E' una Ferrari che convince come aveva dichiarato dopo il seconto turno di venerdì proprio l'australiano. Anche un po' seccato per ritrovarsi questo "nuovo" rivale tra le ruote.

Lewis Hamilton invece, se inizialmente era nelle prime posizioni, poi non si è più migliorato concludendo addirittura 11esimo. Vedremo se in qualifica gli eventuali problemi incontrati nel corso di questo turno saranno cancellati. L'altra McLaren è quarta con Lando Norris, di poco preceduto da Max Verstappen. La Red Bull-Honda come capita spesso dopo un venerdì difficile, ha già trovato il giusto passo e l'olandese sarà sicuramente tra i protagonisti assoluti della qualifica.

La conferma arriva anche da Yuki Tsunoda, finalmente brillante con la seconda RB21 e quinto in classifica davanti a un sorperndente Oliver Bearman con la Haas-Ferrari. A sessione conclusa, il giovane inglese quando ha preso la via della corsia box, nella frenata in corrispondenza della linea bianca dove scatta il limite di velocità, ha bloccato le ruote andando a sbattere lateralmente. Bearman è poi riuscito a riprendere il cammino e raggiungere i box.

Bene la Williams-Mercedes, settima con Alexander Albon, ancora qualche difficoltà per Carlos Sainz, 12esimo. Non sembra avere il giusto passo la Mercedes che non ha fatto meglio della ottava posizione con George Russell mentre Andrea Kimi Antonelli è 14esimo. La Racing Bulls-Honda tiene la top 10 con i suoi pupilli Isack Hadjar e Liam Lawson.



L'incidente a Bortoleto

Brutto incidente per Gabriel Bortoleto che per un cedimento della sospensione anteriore sinistra, è pericolosamente volato fuori nel serpentone di Silverstone, tra la 13 e la 14, in piena velocità. Fortunatamente Bortoleto non ha urtato contro le barriere. Sempre male le Alpine-Renault, trovatesi anche ad ostacolare piloti più veloci.

Sabato 5 luglio 2025, libere 3



1 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'25"498 - 14 giri

2 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'25"566 - 14

3 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'25"585 - 14

4 - Lando Norris (McLaren-Mercedes) - 1'25"606 - 17

5 - Yuki Tsunoda (Red Bull-Honda) - 1'26"104 - 13

6 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'26"112 . 13

7 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'26"119 - 15

8 - George Russell (Mercedes) - 1'26"125 - 13

9 - Isack Hadjar (Racing Bulls-Honda) - 1'26"129 - 14

10 - Liam Lawson (Racing Bulls-Honda) - 1'26"256 - 14

11 - Lewis Hamilton (Ferrari) - 1'26"332 - 17

12 - Carlos Sainz (Williams-Mercedes) - 1'26"377 - 12

13 - Esteban Ocon (Haas-Ferrari) - 1'26"377 - 12

14 - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1'26"422 - 12

15 - Nico Hulkenberg (Sauber-Ferrari) - 1'26"499 - 19

16 - Gabriel Bortoleto (Sauber-Ferrari) - 1'26"501 - 15

17 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"894 - 16

18 - Franco Colapinto (Alpine-Renault) - 1'27"997 - 14

19 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'27"600 - 14

20 - Pierre Gasly (Alpine-Renault) - 1'27"878 - 16