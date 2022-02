F1, cancellato il Gp di Russia a Sochi. Vettel: «Orribile quello che sta succedendo, sono choccato»

«Non posso parlare a nome dell’associazione dei piloti di Formula 1, ma personalmente non voglio correre in Russia e la F1 non dovrebbe correrci. Tante persone stanno morendo per ragioni stupide». L’ex pilota della Ferrari, ora alla Aston Martin, Sebastian Vettel durante la conferenza stampa ai test F1 a Montmelò non ha usato giri di parole per esprimere la sua condanna all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: «È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, a Sochi a settembre non correrò», ha detto il pilota tedesco.

E il suo appello non è caduto nel vuoto. La Formula 1 ha annunciato con un comunciato che il Gp è stato annullato. Non è l'unico provvedimento anti-guerra preso nel mondo dello sport. La Uefa ha infatti annunciato che la finale di Champions League non si terrà a San Pietroburgo, bensì a Parigi.

Ucraina, la finale di Champions League si giocherà a Parigi: l'Uefa toglie l'evento alla Russia dopo l'inizio della guerra. Il Cremlino: «È una vergogna»