Formula 1, l'ottimismo di Vettel: «La Ferrari c'è»

«È possibile che il caldo influisca ma domani ci sarà la pioggia e non lo so. Per domenica invece correremo sull'asciutto». È Sebastian Vettel sorridente e ottimista quello del post prove libere sul circuito di casa del Gp di Germania. «La macchina è molto buona e funziona bene. È stato bello vedere tante persone che ci sostengono sulle tribune, ci sarà il tutto esaurito». Parlando delle strategie Vettel aggiunge: «abbiamo cercato di fare un pò di tutto, credo che abbiamo fatto le scelte giuste con le gomme e credo che sia andata bene. Ci manca qualcosa sul giro secco e possiamo far meglio». Per l'altro ferrarista Kimi Raikkonen «se la temperatura resta così calda la gestione delle gomme sarà fondamentale, anche se domani è prevista pioggia. Un pò come in Austria, chi farà il lavoro migliore avrà un vantaggio, ma bisognerà avere un buon pacchetto».