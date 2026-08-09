F1, Monza verso il tutto esaurito: il Gran Premio d’Italia 2026 si prepara a un weekend da record

Manca ancora un mese all’accensione dei motori, ma a Monza il Gran Premio sembra essere cominciato molto prima del semaforo verde. Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 sta infatti viaggiando verso un fine settimana di altissima partecipazione: la domenica punta al tradizionale tutto esaurito, mentre anche le disponibilità per venerdì e sabato si stanno rapidamente riducendo. Un segnale che racconta meglio di qualsiasi slogan quanto il fascino del Tempio della Velocità continui a resistere al tempo e alle trasformazioni della Formula 1. La tendenza delle vendite lascia prevedere tribune molto affollate già dalle prime sessioni del weekend. Non sarà dunque soltanto la gara a richiamare il grande pubblico: prove libere e qualifiche si preparano a diventare parte di un evento vissuto sempre più come un’esperienza di tre giorni, con un flusso internazionale di tifosi che coinvolgerà non solo il circuito ma l’intera città.

Il pubblico riempie Monza già dal venerdì

Il dato più significativo riguarda proprio l’allargamento dell’interesse alle giornate che precedono la gara. Il sold out domenicale a Monza non rappresenta una sorpresa, mentre vedere anche venerdì e sabato avvicinarsi all’esaurimento dei posti indica una partecipazione sempre più distribuita sull’intero weekend. Per il circuito significa prepararsi a un colpo d’occhio importante fin dalle prime ore di attività in pista e a un’affluenza destinata a mettere sotto pressione l’intero sistema dell’accoglienza. Il Gran Premio richiamerà ancora una volta centinaia di migliaia di spettatori, insieme a team, partner, media, sponsor e ospiti internazionali. Numeri che trasformano il GP in qualcosa di più di una manifestazione sportiva: alberghi, ristorazione, commercio e trasporti vengono coinvolti direttamente da un evento che per alcuni giorni porta Monza al centro del motorsport mondiale. È uno degli elementi che spiegano il peso strategico della gara anche fuori dalla pista.

Da Milano a Monza, dove tutto ebbe inizio

Il percorso ufficiale di avvicinamento al Gran Premio inizierà martedì 1° settembre alle 11, quando il Salone dell’Automobile Club di Milano ospiterà la conferenza stampa di presentazione. Una scelta che guarda direttamente alle origini del circuito: fu proprio l’Automobile Club di Milano a fondare nel 1922 l’Autodromo Nazionale Monza, destinato a diventare uno dei tracciati più riconoscibili della storia dell’automobilismo internazionale. Il passaggio da Milano a Monza ricostruisce così idealmente oltre un secolo di storia. Da una parte il luogo nel quale prese forma il progetto dell’Autodromo, dall’altra una pista che nel tempo ha costruito una propria identità fatta di velocità, tradizione e competizione. Ancora oggi Monza rimane una delle gare nelle quali il circuito non è soltanto lo scenario della Formula 1, ma uno degli elementi centrali dello spettacolo.

Una città dentro il Gran Premio

Con l’arrivo del Circus, Monza cambierà ritmo. Il centro, il Parco, le stazioni, gli alberghi e le principali vie di accesso entreranno nella lunga settimana della Formula 1, con un movimento continuo di appassionati e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo. Il rapporto tra città e Autodromo resta uno degli aspetti più caratteristici del Gran Premio italiano: un legame costruito in oltre cento anni e diventato parte dell’identità stessa del territorio. È anche per questo che il GP continua a essere una delle principali vetrine internazionali per Monza e per l’Italia. Il valore dell’appuntamento non si misura soltanto attraverso quanto accade nei 53 giri della domenica, ma nella capacità di attirare pubblico, aziende e istituzioni e di concentrare per alcuni giorni sulla Brianza l’attenzione dell’industria automobilistica e dello sport mondiale.

La Formula 1 incontra l’industria dell’auto

Il sabato sera l’Autodromo ospiterà anche la tradizionale cena di gala, uno degli appuntamenti istituzionali più importanti del fine settimana. Nel Tempio della Velocità si incontreranno i vertici della Fédération Internationale de l’Automobile e della Formula 1, rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali e protagonisti dell’industria automotive e dello sport. Una serata che restituisce la doppia dimensione di Monza: pista sulla quale si corre uno dei Gran Premi più antichi e riconoscibili del Mondiale, ma anche luogo d’incontro per chi governa, organizza e sviluppa il settore. Nell’anno in cui il pubblico sembra destinato a riempire l’Autodromo fin dal venerdì, anche questo appuntamento contribuirà a rafforzare la dimensione internazionale di un weekend che va molto oltre la classifica del campionato.

Un'edizione particolarmente attesa

A un mese dal via, quindi, il primo verdetto arriva prima ancora delle monoposto. I dati sulle vendite indicati da Autodromo e Comune raccontano di una domenica lanciata verso il pienone e di venerdì e sabato ormai vicini al limite delle disponibilità. Per Monza è il segnale di un’altra edizione ad altissima partecipazione: tre giorni nei quali Formula 1, pubblico e territorio torneranno a muoversi alla stessa velocità.