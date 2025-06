Le pagelle del Gp d'Austria: Max, quel gran gesto di perdonare Kimi. Charles quasi perfetto, sboccia Bortoleto

NORRIS 10

Quando ci vuole, ci vuole. Lando Norris l’uomo ribattezzato “Blando” per le sue insicurezze e debolezze,

stavolta ha preso ispirazione dal cantautore Lucio Corsi e ha fatto il duro. Al via ha chiuso la porta in faccia a Leclerc poi ha vinto un tenace duello contro Piastri.

LECLERC 8,5

Una gara tenace, quasi perfetta e il quarto podio della stagione. Ma anche il rammarico di aver dovuto correre mezza gara parzializzando le frenate per risparmiare i freni. È avvilente che un pilota sia costretto a risparmiarsi per far durare la macchina.

BORTOLETO 8

Per una volta il miglior “deb” della corsa è lui: brasiliano di 20 anni che ottiene i primi punti in F1 (ottavo). Il paradosso è che nel finale duella con Alonso, che non è soltanto un avversario ma è il manager che lo ha portato in F1! I complimenti finali ricevuti da Fernando sono una promozione.

VERSTAPPEN 8

Un voto non alla guida, perché non ha fatto nemmeno mezzo giro, ma al self control che ha avuto verso Antonelli che lo aveva buttato fuori. In altri tempi l’avrebbe maltrattato.

LAWSON 7,5

Il neozelandese degradato dalla Red Bull per scarsi risultati si è preso una gran rivincita conquistando un insperato sesto posto che diventa il miglior risultato di un team Red Bull proprio nella pista di casa. Una bella soddisfazione.

FERRARI 7,5

Alla prima gara col nuovo fondo la Ferrari risale dal fondo dov’era scesa nell’ultima gara e ottiene il miglior risultato di squadra della stagione agguantando il secondo posto nella classifica Costruttori. Ma più che una ventata d’ottimismo, è una lieve brezza. Serve ben altro.

HAMILTON 7

Eguaglia il miglior piazzamento stagionale con la Ferrari ma è sempre giù dal podio e per la nona volta su dieci è battuto da Leclerc. Ma almeno si lamenta meno.

TSUNODA 5

Il pilota che sognava in grande quando è salito sulla Red Bull di Verstappen, è di nuovo finito ultimo. Non solo: ha guidato come un ladro in fuga dalla polizia rifilando ruotate a destra e sinistra e rimediando penalità.

ANTONELLI 4

Ha combinato una frittata alla terza curva mettendo ko Verstappen sia per la gara che per il titolo. Per carità, gli errori fanno parte del bagaglio d’esperienza che un “deb” deve costruirsi ma questo sbaglio in frenata è stato davvero grave e comprometterà anche la gara successiva perché sarà penalizzato.