Sparco, abbigliamento speciale per Verstappen e Tsunoda per il GP di casa della Honda

SUZUKA – Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 vedrà l’esordio di Yuki Tsunoda come pilota titolare del team Oracle Red Bull Racing. Dopo le prime due tappe della stagione 2025 affrontate con i colori Racing Bulls, il giovane talento nipponico è stato promosso a seconda guida della squadra anglo-austriaca affiancando, così, il tre volte campione del mondo Max Verstappen. Ma c'è un ulteriore motivo per cui il weekend di Suzuka sarà carico di significato: perché in pista ci sarà un tributo speciale alla storia del Motorsport del Paese del Sol Levante.

Il Team Red Bull Racing ha infatti presentato una livrea esclusiva per le sue RB21 ispirandosi alla leggendaria Honda RA272, la monoposto che nel 1965 regalò alla casa giapponese la sua prima vittoria in Formula 1 nel Gran Premio del Messico. Ma oltre alla colorazione della vettura, sia Tsunoda che Verstappen avranno a disposizione delle tute, dotate di una colorazione specifica, realizzate dall’azienda italiana Sparco.

Entrambe ispirate dai colori storici della Honda, sia le vetture che le tute avranno una predominanza di bianco affiancato dal rosso. Quello che vedremo sul circuito di Suzuka non sarà solo una celebrazione stilistica, per omaggiare uno dei capitoli più gloriosi del marchio nipponico, ma anche un segno tangibile dell'ultima stagione della collaborazione tra Honda e Red Bull Racing, un sodalizio che ha portato a numerosi successi negli ultimi anni.

In questo contesto, Sparco ha giocato un ruolo chiave nel rendere possibile la realizzazione di questa celebrazione nei tempi strettissimi richiesti dalla Formula 1. Dopo l'annuncio della promozione di Tsunoda, avvenuto il 27 marzo, l'azienda torinese ha prodotto e consegnato le tute bianche in edizione speciale in soli tre giorni, in tempo per lo svelamento ufficiale della livrea avvenuto il 1° aprile. Un'impresa che dimostra non solo la capacità produttiva e organizzativa di Sparco, ma anche la sua dedizione nel supportare i team ai massimi livelli del motorsport.

Oltre alla velocità di produzione, le tute fornite da Sparco sono tra le più leggere mai utilizzate in Formula 1, con un peso medio di soli 600 grammi. Questo straordinario risultato è frutto di una continua ricerca sui materiali più innovativi, combinando sicurezza, comfort e prestazioni ottimali per i piloti. Un dettaglio che fa la differenza in una categoria dove ogni minimo vantaggio può determinare il successo in pista.

L'impegno di Sparco nel motorsport non si limita alla Formula 1. Dal 1977, l'azienda italiana è un punto di riferimento per l'abbigliamento e l'equipaggiamento da gara, collaborando con oltre 350 team in categorie che spaziano dalla Formula 2 al FIA WEC, dal WRC all'IndyCar. Inoltre, negli ultimi anni ha ampliato il proprio raggio d'azione alla produzione di componenti automobilistici in fibra di carbonio per le supercar più esclusive, nonché alla realizzazione di dispositivi di protezione individuale per il settore industriale.

Con questa iniziativa, Red Bull Racing e Sparco celebrano non solo il legame storico con Honda, ma anche la capacità del motorsport di unire tradizione e innovazione. Il Gran Premio del Giappone si preannuncia così non solo come una delle gare più intense della stagione 2025 della Formula 1, ma anche come un omaggio a una storia fatta di successi, tecnologia e passione per la velocità.